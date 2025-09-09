Un caz neobișnuit petrecut în nordul Italiei a ajuns în atenția comunității românești: o badantă și-a pierdut locul de muncă după ce a fost prinsă de rudele bătrânei pe care o îngrijea petrecând noaptea cu amantul în apartament. Bătrâna dormea adânc, ajutată de sedative.

Incidentul a fost relatat de Nadia, o româncă stabilită în Italia de 15 ani, care lucra și ea ca îngrijitoare. Femeia a povestit că și-a recomandat cumnata unei familii italiene pentru a lucra ca badantă. Timp de câteva luni, totul părea în regulă, până când lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Potrivit Nadiei, cumnata și-a adus noaptea amantul în casa bătrânei, unde cei doi ar fi petrecut cu muzică și voie bună. Vecinii au auzit zgomotul și au alertat familia. Fiica bătrânei a venit de urgență acasă și a descoperit scena: mama ei dormea profund, după ce primise picături sedative, iar badanta se afla cu amantul în apartament, scrie Rotalianul.com.

„Vă închipuiți ce scandal a ieșit! Fiica bătrânei a chemat-o atunci, noaptea, pe Nadia și supărată foc urla atât de tare că românca nu înțelegea mai nimic din ce-i spunea”, se arată în relatare.

Fiica bătrânei i-a înmânat îngrijitoarei un preaviz de concediere chiar în acea noapte, însă i-a permis să rămână în casă încă opt zile pentru a-și căuta alt loc de muncă.

Nadia, cea care o recomandase, s-a declarat rușinată de situație: „Nu destul că o acoperea pe cumnată-sa acasă, la soț și părinți, dar a mai făcut-o de râs și la locul de muncă la care ea o recomandase”, se menționează în mărturie.