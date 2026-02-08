Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”

Mariah Carey este aspru criticată de internauți după prestația considerată „dezamăgitoare” care a „ruinat” ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Cântăreața, îmbrăcată într-o minunată rochie argintie, a cântat o versiune a melodiei „Nel blu, dipinto di blu” (sau Volare) a lui Domenico Modugno.

Însă, spectatorii n-au fost impresionați, iar fanii au criticat-o pe cântăreața de 55 de ani pentru că ar fi făcut playback.

„Mariah Carey tocmai a ruinat Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, s-a plâns un internaut pe X.

„Există numeroși cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey care a cântat în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a scris un alt comentator.

„De ce ar aduce-o pe Mariah Carey doar ca să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”, a scris un alt utilizator pe X.

„Era rigidă ca o scândură….Ar fi putut fi o siluetă de carton care seamănă cu Mariah și nu aș fi observat diferența?”, a scris un internaut pe Reddit.

„O iubesc pe Mariah,. dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni”, a scris un alt utilizator pe Reddit.

Sursa Foto: Vimeo

