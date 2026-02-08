Prima pagină » Știri externe » Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”

Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”

08 feb. 2026, 06:00, Știri externe
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”

Mariah Carey este aspru criticată de internauți după prestația considerată „dezamăgitoare” care a „ruinat”  ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Cântăreața, îmbrăcată într-o minunată rochie argintie, a cântat o versiune a melodiei „Nel blu, dipinto di blu” (sau Volare) a lui Domenico Modugno.

Însă, spectatorii n-au fost impresionați, iar fanii au criticat-o pe cântăreața de 55 de ani pentru că ar fi făcut playback.

„Mariah Carey tocmai a ruinat Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, s-a plâns un internaut pe X.

„Există numeroși cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey care a cântat în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a scris un alt comentator.

„De ce ar aduce-o pe Mariah Carey doar ca să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”, a scris un alt utilizator pe X.

„Era rigidă ca o scândură….Ar fi putut fi o siluetă de carton care seamănă cu Mariah și nu aș fi observat diferența?”, a scris un internaut pe Reddit.

„O iubesc pe Mariah,. dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni”, a scris un alt utilizator pe Reddit.

Sursa Foto: Vimeo

Autorul recomandă: Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026

Recomandarea video

Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Expunerea la poluarea din incendiile forestiere, asociată cu zeci de mii de decese pe an
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
07:30
Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
FLASH NEWS Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
07:25
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
ACTUALITATE 8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
07:15
8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
INEDIT Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
07:00
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
07:00
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe