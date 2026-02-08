Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu merge la Londra pentru discuții cu oficialii britanici și întâlniri cu românii din Marea Britanie

08 feb. 2026, 12:09, Știri politice
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, merge la Londra luni pentru întâlniri cu oficialii britanici și cu românii din Regat. Agenda deplasării cuprinde discuții la nivel diplomatic, întâlniri cu parlamentari britanici și contacte cu românii stabiliți în Marea Britanie.

Vizita de lucru face parte din demersurile de consolidare a dialogului politic și a cooperării bilaterale dintre România și Regatul Unit, unul dintre partenerii strategici ai României.

Agenda ministrului

La Londra, șefa diplomației române se va întâlni cu omologul britanic, Yvette Cooper. Discuțiile anunțate de Ministerul de Externe vizează întărirea relațiilor dintre cele două țări, colaborarea economică, sprijinul pentru Ucraina, dar și teme legate de securitatea regională și cea euroatlantică.

Pe agenda ministrului se află și întâlniri cu membri ai grupului interparlamentar pentru România din Parlamentul britanic, pentru a discuta o colaborare mai strânsă între legislatorii din cele două țări.

Programul include, de asemenea, o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, prilej pentru abordarea problemelor și priorităților românilor stabiliți în Regatul Unit.

Oana Țoiu va vizita Universitatea Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română finanțat de Guvernul României, și va participa la o dezbatere la Colegiul Trinity despre politica externă, crizele actuale și rolul României în întărirea securității regionale.

La centrul britanic de analiză Chatham House, ministrul român va prezenta poziția României privind securitatea europeană, amenințările hibride și întărirea capacității de reacție la nivel regional și transatlantic. Oana Țoiu va participa și la conferința „London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României la Londra.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, „vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor cu Regatul Unit și dialogul cu românii din diaspora”, iar deplasarea „reconfirmă angajamentul României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide”.

