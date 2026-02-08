Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU

Donald Trump a anunțat data la care va avea loc prima reuniune a Consiului Păcii (CP). Casa Albă a trimis invitații mai multor țări. Reuniunea va fi „o ședință inaugural a Consiliului pentru Pace”, a transmis Casa Albă într-o invitație dezvăluită de CNN.

Reuniunea va avea loc la Washington DC, pe 19 februarie, la Institutul American pentru Pace. Trump consideră Consiliul Păcii, prezidat chiar de el, drept o alternativă la ONU. Recent, secretarul general Antonio Guterres s-a plâns că ONU riscă să intre în colaps financiar fiindcă administrația Trump a retras finanțarea. Președintele american a acuzat că „ONU nu a ajutat niciodată America.”

Ce se va întâmpla la prima reuniune a CP

La prima reuniune se vor face cereri pentru strângeri de fonduri după ce liderul de la Casa Albă a anunțat că fiecare țară invitată, pentru a deveni membru permanent după 3 ani, trebuie să plătească câte 1 miliard de dolari pentru dobândirea statutului de membru.Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Egipt, Vietnam, Indonezia, Uzbekistan, Mongolia, Kazahstan, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turcia, Ungaria, Maroc, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina şi Paraguay au semnat pentru a deveni membri ai Consiliului pentru Pace.

Și România a fost invitată în ianuarie să devină membră a noii organizații înființate de Trump. Nicușor Dan a declarat că se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare. Va dura săptămâni sau chiar luni.

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturat se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum de schise pentru semnare şi ratificare”, se arăta în fragmentul din scrisoare care invită România la aderare.

Sursa Foto: Profimedia

