Alertă de grad zero la Moscova. Numărul 2 al spionajului militar, împușcat de mai multe ori. În ce stare se află generalul Vladimir Alexeyev

06 feb. 2026, 10:14, Știri externe
Tentativă de asasinat la Moscova. Un înalt oficial militar rus a fost împușcat, vineri dimineața, și ulterior internat în spital, relatează Sky News.

Potrivit sursei citate, un agresor necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra general-locotenentului Vladimir Alexeyev într-o clădire rezidențială din nord-vestul orașului în această dimineață, înainte de a fugi, a declarat Comitetul de Investigații al Rusiei într-un comunicat. Anchetatorii examinează imaginile camerelor de supraveghere pentru a da de urma atacatorului.

„A avut loc o tentativă de asasinat asupra general-locotenentului rus Vladimir Alekseiev, în nord-vestul Moscovei, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații, Svetlana Petrenko, potrivit Tass.

Conform informațiilor RBC-Ukraine, atacul a avut loc în apropierea unei clădiri rezidențiale de pe autostrada Volokolamskoye, unde locuiește generalul armatei ruse. Atacatorul l-a așteptat pe Alexeyev lângă intrarea în clădire și a deschis focul când acesta a apărut. Generalul-locotenent rănit a fost internat într-unul dintre spitalele din Moscova. Presa relatează că locotenentul general Vladimir Alexeev se află în stare gravă în urma tentativei de asasinat de la Moscova, iar medicii luptă pentru viața lui.

Alexeyev ocupă funcția de șef adjunct al Direcției principale a Statului Major General al Ministerului Apărării. Când șeful mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, a organizat o revoltă de scurtă durată în iunie 2023, Alexeev a fost unul dintre înalții oficiali trimiși să negocieze cu el.

Vestea a venit în contextul în care SUA și Rusia au declarat că vor relua dialogul la nivel înalt între armatele lor, un nivel de implicare care a fost suspendat la sfârșitul anului 2021 înainte de invazia Ucrainei de către Vladimir PutinAcordul este unul dintre puținele rezultate tangibile ale mult așteptatelor discuții de pace trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina, care au avut loc la Abu Dhabi în ultimele două zile.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că discuțiile au fost constructive, dar „nu ușoare”, în absența altor progrese semnificative. El a spus că următoarea rundă va avea loc probabil în SUA.

Incidentul are loc și în contextul unei serii de asasinate care vizează ofițeri militari ruși de rang înalt de la începutul conflictului din Ucraina, pe care Moscova îl atribuie Kievului.

Cine sunt generalii ruși uciși de la inceputul războiului din Ucraina

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulți ofițeri superiori ai armatei ruse au fost asasinați, inclusiv doi anul trecut.

22 decembrie 2025 – Fanil Sarvarov a fost ucis de o bombă care a explodat sub mașina sa în sudul Moscovei. Sarvarov era șeful direcției de instruire operațională a armatei din cadrul Statului Major General rus.

25 aprilie 2025 – Yaroslav Moskalik, în vârstă de 59 de ani, a fost ucis de o bombă plasată într-o mașină în apropiere de Moscova. Moskalik era șeful adjunct al direcției principale de operațiuni din cadrul Statului Major General.

17 decembrie 2024 – Igor Kirillov era șeful trupelor ruse de protecție nucleară, biologică și chimică și a fost ucis în fața unui bloc de apartamente din Moscova, împreună cu asistentul său, când o bombă ascunsă într-un scuter electric a explodat.

13 noiembrie 2024 – O bombă plasată sub o mașină a ucis un militar rus în Sevastopol, în Crimeea anexată de Rusia. O sursă din cadrul serviciilor de securitate ucrainene l-a identificat ca fiind Valery Trankovsky, un căpitan al marinei ruse pe care Kievul l-a acuzat de crime de război pentru că a ordonat atacuri cu rachete asupra unor ținte civile.

11 iulie 2023 – Ofițerul militar rus Stanislav Rzhitsky, care figura pe lista neagră ucraineană a presupușilor criminali de război, a fost împușcat mortal în timp ce alerga dimineața în orașul Krasnodar, din sudul țării.

Putin așteaptă un apel „serios" de la Macron. Lavrov ironizează diplomația Franței: „Este ridicolă"

Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare"

