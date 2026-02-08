Prima pagină » Știri externe » 2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri

2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri

08 feb. 2026, 07:10, Știri externe
2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri
Mină de minerale rare în districtul Ganxian din provincia Jiangxi din centrul Chinei

Este greșit să se mai speculeze că războaiele viitorului se vor duce pentru aur, argint sau chiar petrol. De fapt, marile puteri se vor război pentru metale aparent nesemnificative și ignorate de majoritatea oamenilor, dar care au devenit fundamentale pentru societățile informatice de azi.  A se vedea cum Donald Trump a devenit tot mai obsedat după metalele rare din Ucraina.

Care sunt metalele esențiale?

BBC  spune că primul metal pentru care se vor bate marile puteri industriale este cuprul.  A fost un metal fundamental pentru civilizațiile Epocii Bronzului. Și este și acum pentru civilizațiile Epocii Digitale.  Cuprul este utilizat la scară largă în infrastructură și construcții.  Utilizat la scară largă în Regatul Unit, nu se regăsește deloc în Anglia sau în Scoția. În schimb, Marea Britanie are alte 34 de minereuri esențiale, de la aluminiu până la cobalt.

Al doilea metal foarte căutat în secolul 21 este litiu, necesar fabricării bateriilor portabile și aliaje de înaltă rezistență. Bateriile de litiu alimentează mașinile electrice și  turbinele eoliene. Și al treiela metal este grafitul,  utilizat pentru baterii, lubrifianți, domeniul energiei nucleare și combustie. Pentru aceste trei minereuri, concurența va fi dură.

Metalele rare, care se găsesc în proporție mare în China, Brazilia, India, Rusia, Australia și Vietnam, sunt esențiale pentru fabricarea microcipurilor  esențiale pentru electrocasnice, televizoare, telefoane și calculatoare.  După revoluția AI și boom-ul energiei verzi, cererea pentru minereurile rare a crescut în ultimii ani, avertizează Agenția Internațională de Energie.

China prelucrează cele mai multe metale rare

Având calități electrice și magnetice importante, pământurile rare sunt alcătuite din 17 elemente din grupa lantanidelor din tabelul periodic, plus scandiu și ytriu. Acestea sunt vitale în microcipuri, care sunt cruciale pentru aproape fiecare sector, de la apărare la asistență medicală.

China are 44 de milioane de ton de minereuri rare, pe când Brazilia are 21 de milioane de tone, iar Australia în jur de șase milioane. Deși cele mai mari cantități de litiu la nivel global provin din Australia și Chile (75%), China îl prelucrează în proporție de 72%. De fapt, China este răspunzătoare pentru porocesarea a 95% din minereurile rare. Republica Democrată Congo produce 70% din aprovizionarea globală de cobalt, dar 90% din cobaltul extras la nivel global este prelucrat în China, susține Faraday Institution.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:EXCLUSIV | Și războiul metalelor rare continuă. De ce au lăsat occidentalii soarta industriilor lor de vârf în mâinile Chinei

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU
07:23
Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU
MUZICĂ Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
06:00
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
TENSIUNI Viktor Orban declară Ucraina drept „inamicul” Ungariei: „Ne atrag într-un război”
22:24
Viktor Orban declară Ucraina drept „inamicul” Ungariei: „Ne atrag într-un război”
INEDIT Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest
21:40
Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest
NEWS ALERT Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene
21:22
Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene
RĂZBOI Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko
20:55
Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Expunerea la poluarea din incendiile forestiere, asociată cu zeci de mii de decese pe an
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
07:30
Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
FLASH NEWS Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
07:25
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
ACTUALITATE 8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
07:15
8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
INEDIT Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
07:00
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
07:00
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe