Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis, marți, un mesaj de felicitare omologului său nord-coreean, Kim Jong-Un, cu ocazia Zilei Naționale a Coreei de Nord, declarând că Beijingul este pregătit să consolideze comunicarea strategică cu Phenianul.

Mesajul a fost transmis în contextul în care Phenianul marchează cea de-a 77-a aniversare a fondării sale naționale, de la 9 septembrie 1948, de către liderul Kim Il-Sung.

„Partea chineză este pregătită să își unească forțele pentru a promova prietenia China-Coreea de Nord și cauza socialistă a celor două țări prin intensificarea comunicării strategice, vizite frecvente și o cooperare strânsă cu Phenianul”, i-a transmis Xi Jinping lui Kim Jong-Un. „Politica strategică consecventă și fermă a partidului și a Guvernului chinez este de a apăra, a consolida și a dezvolta cu succes relațiile China-Coreea de Nord”, a insistat Xi.

Xi Jinping și Kim Jong-Un afirmă „destinul comun” al celor două țări

De asemenea, președintele chinez a făcut referire la întâlnirea bilaterală cu Kim Jong-Un la parada militară organizată la Beijing săptămâna trecută, subliniind că „au prezentat împreună un plan pentru dezvoltarea relațiilor” dintre cele două state, potrivit agenției de presă Yonhap.

Kim Jong-Un a călătorit miercurea trecută la Beijing pentru a participa la cea mai mare paradă militară care a comemorat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. În cadrul discuțiilor cu omologul său chinez, cei doi au afirmat „destinul comun” al țărilor și s-au angajat să depună eforturi pentru a proteja interesele celor două state prin restabilirea deplină a relațiilor bilaterale.

Vicepreședintele comisiei parlamentare permanente a Chinei, Zhang Qingwei, a participat, luni, la un eveniment care comemora aniversarea, la Ambasada Coreei de Nord de la Beijing.

