Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”

Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, i-a transmis omologului său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va continua să sprijine Beijingul în protejarea suveranității și intereselor de dezvoltare.

„Indiferent cum se schimbă situația internațională, sentimentul de prietenie dintre Coreea de Nord și China nu se poate schimba”, a declarat Kim Jong-Un.

La rândul său, Xi jinping a subliniat că cele două state sunt „vecini, prieteni și camarazi buni”, care împărtășesc același destin.

Liderii au discutat despre consolidarea cooperării strategice și protejarea intereselor comune în problemele internaționale și regionale. Kim Jong-Un și Xi Jinping s-au angajat să încurajeze mai multe vizite între oficialii de rang înalt ai celor două state.

„Este voința fermă a Partidului Muncitorilor din Coreea și a Guvernului să dezvolte constant relațiile dintre Coreea de Nord și China”, a insistat Kim Jong-Un. „Vizitând China după șase ani, am fost profund impresionat de modul în care țara s-a transformat și s-a dezvoltat până la a fi de nerecunoscut. Ceea ce nu s-a schimbat este primirea călduroasă, indiferent de cum se schimbă lumea, prietenia dintre popoarele nord-coreean și chinez rămâne constantă”, a adăugat Kim Jong-Un.

Alianța Moscova-Beijing-Phenian amenință Occidentul

Relația dintre cele două țări s-a consolidat în timpul Războiului din Coreea din anii 1950, Beijingul devenind o sursă de sprijin diplomatic, economic și politic pentru statul izolat, potrivit France24.

De asemenea, Phenianul s-a apropiat recent și de Rusia, cele două țări semnând un acord de apărare reciprocă anul trecut. Kim Jong-Un a trimis trupe nord-coreene pe teritoriul ucrainean pentru a sprijini efortul de război al Rusiei.

Kim Jong-Un și Xi Jinping au discutat cu omologul lor rus, Vladimir Putin, cu ocazia desfășurării paradei militare de la Beijing. Președintele SUA, Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea cu privire la intenția liderilor de a conspira împotriva Washingtonului, afirmații care au fost respinse de Rusia și China.

