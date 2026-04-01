Casa Albă anunță că noul regim de la Teheran a solicitat Statelor Unite încetarea focului. Ce condiție pune Trump

Casa Albă anunță că noul regim de la Teheran a solicitat Statelor Unite încetarea focului. Ce condiție pune Trump

Casa Albă anunță că noul regim de la Teheran a solicitat Statelor Unite încetarea focului. Ce condiție pune Trump
Noul lider al Iranului tocmai a solicitat Statelor Unite un armistițiu, a declarat miercuri președintele american Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Președintele noului regim iranian, mult mai puțin radical și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!“, a transmis liderul de la Casa Albă.

Trump spune, însă, că Statele Unite vor lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă, liberă și sigură“.

„Până atunci, vom reduce Iranul la tăcere sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!!“, a amenințat președintele SUA.

Anunțul a fost făcut cu câteva ore înainte ca Trump să susțină un discurs cu o „actualizare importantă privind Iranul” în fața națiunii.

Iranul nu a confirmat sau negat afirmația lui Trump până acum. Cele două părți s-au contrazis frecvent în ceea ce privește existența și stadiul negocierilor pentru un acord de pace.

De asemenea, nu era clar dacă cererea de încetare a focului a fost adresată direct Statelor Unite, așa cum sugera postarea lui Trump, sau dacă a venit prin intermediul unui intermediar, cum ar fi Pakistanul.

Potrivit CNBC, chiar dacă președintele Masoud Pezeshkian ar fi solicitat încetarea focului, este posibil ca el să nu aibă ultimul cuvânt: în Republica Islamică, autoritatea supremă îi revine liderului suprem al Iranului, nu președintelui.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Sursă foto: Mediafax

Actualul ayatollah, Mojtaba Khamenei, nu a apărut în public de la preluarea funcției, în urma asasinării tatălui său, fostul ayatollah Ali Khamenei, într-un atac aerian la începutul războiului.

Seara trecută, Trump a declarat, în fața reporterilor din Biroul Oval, că Statele Unite ar putea încheia campania militară împotriva Iranului în decurs de două-trei săptămâni și că va transfera responsabilitatea pentru Strâmtoarea Ormuz către țările care depind de aceasta pentru aprovizionarea cu petrol și transportul maritim.

Trump amenință din nou cu ieșirea din NATO. „Mereu am crezut că este un tigru de hârtie”

Marco Rubio, despre Iran și tensiunile cu Europa: Era să ajungă precum Coreea de Nord. La ce bun să fim membri NATO dacă nu ne putem folosi bazele

WSJ: Emiratele Arabe Unite se pregătesc să ajute Statele Unite să deschidă cu forța Strâmtoarea Ormuz

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan

Cele mai noi

Trimite acest link pe