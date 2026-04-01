Casa Albă anunță că noul regim de la Teheran a solicitat Statelor Unite încetarea focului. Ce condiție pune Trump

Noul lider al Iranului tocmai a solicitat Statelor Unite un armistițiu, a declarat miercuri președintele american Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Președintele noului regim iranian, mult mai puțin radical și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!“, a transmis liderul de la Casa Albă.

Trump spune, însă, că Statele Unite vor lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă, liberă și sigură“.

„Până atunci, vom reduce Iranul la tăcere sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!!“, a amenințat președintele SUA.

Anunțul a fost făcut cu câteva ore înainte ca Trump să susțină un discurs cu o „actualizare importantă privind Iranul” în fața națiunii.

Iranul nu a confirmat sau negat afirmația lui Trump până acum. Cele două părți s-au contrazis frecvent în ceea ce privește existența și stadiul negocierilor pentru un acord de pace.

De asemenea, nu era clar dacă cererea de încetare a focului a fost adresată direct Statelor Unite, așa cum sugera postarea lui Trump, sau dacă a venit prin intermediul unui intermediar, cum ar fi Pakistanul.

Potrivit CNBC, chiar dacă președintele Masoud Pezeshkian ar fi solicitat încetarea focului, este posibil ca el să nu aibă ultimul cuvânt: în Republica Islamică, autoritatea supremă îi revine liderului suprem al Iranului, nu președintelui.

Actualul ayatollah, Mojtaba Khamenei, nu a apărut în public de la preluarea funcției, în urma asasinării tatălui său, fostul ayatollah Ali Khamenei, într-un atac aerian la începutul războiului.

Seara trecută, Trump a declarat, în fața reporterilor din Biroul Oval, că Statele Unite ar putea încheia campania militară împotriva Iranului în decurs de două-trei săptămâni și că va transfera responsabilitatea pentru Strâmtoarea Ormuz către țările care depind de aceasta pentru aprovizionarea cu petrol și transportul maritim.

