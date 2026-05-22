Weekend de poveste în București, 23-24 mai 2026: PMB anunță expoziție de mașini de epocă, degustări și momente culturale pe Calea Victoriei

Weekendul se anunță a fi de poveste, în București, pe 23 și 24 mai 2025. Primăria Municipiului București anunță expoziție de mașini de epocă, degustări și momente culturale pe Calea Victoriei. O nouă ediție de Străzi Deschise – București are loc în următoarele două zile.

„Expoziție de mașini de epocă pe #CaleaVictoriei, degustări și demonstrații de artă a ceaiului, costume tradiționale și momente de operă chineză, tururi ghidate. Asta vă așteaptă, de mâine, la Străzi deschise – București!”, anunță PMB pe Facebook.

Weekend cultural pe Calea Victoriei

Tema acestui weekend este „București în Armonie – Întâlniri între culturi și epoci”, potrivit PMB. În acest sens, Calea Victoriei va fi plină, din nou, de momente artistice, culturale, iar o expoziție îi va încânta atât pe adulți, cât și pe cei mici.

„Sâmbătă, între orele 14.00 – 18.00, în zona Cercului Militar, am pregătit un program inspirat din tradițiile și patrimoniul chinez, realizat în colaborare cu Centrul Cultural Chinez.

Iar duminică, pe Calea Victoriei, de la ora 12.00, puteți vedea autosanitare, mașini de pompieri, vehicule militare și de miliție, fabricate în anii `50. Va fi un adevărat muzeu în aer liber al mașinilor de epocă, folosite în slujba comunității”, se arată în postarea primăriei.

Cum arată programul acestui weekend

Sâmbătă

  • 14:00 – 18:00: Cercul Militar Național, Expoziție și promovare turistică „Descoperă Guangxi”; Degustare și demonstrații de artă a ceaiului; Experiență interactivă – costume tradiționale; Expoziție de produse culturale și creative. Toate sunt organizată în colaborare cu Centrul Cultural Chinez;
  • 14:00 – 14:20 // 15:00 – 15:20 // 16:00 – 16:20 // 17:00 – 17:20: Cercul Militar Național, Prezentare de costume tradiționale & moment de operă chineză.

Duminică

  • 12:00 – 17:00: Calea Victoriei – Tronsonul cuprins între Biserica Kretzulescu și Str. Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi – Expoziție tematică de vehicule istorice aflate în slujba comunității (autosanitare, vehicule de pompieri, vehicule de Miliție și militare), fabricate în anii 1950-1990, organizată în colaborare cu Asociația Retromobil Club România;
  • 14:00 – 16:00: Traseu itinerant, Ateneul Român → Splaiul Independenței | Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: Istoria unui bulevard celebru”, cu: Ovidiu Neacșu.

„În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, între orele 10.00-22.00, fără afectarea intersecțiilor.

Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbăta spre duminică), de la ora 22.00 până la ora 9.00.

Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta”, mai comunică PMB.

Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului București; Shutterstock

