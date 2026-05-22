Pilotul român care a doborât drona din Estonia, decorat de Miruță în Lituania

Bianca Dogaru
Ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, au mers vineri, 22 mai, în Lituania pentru o întâlnire cu militarii români. În cadrul acestei vizite, Miruță l-a decorat pe pilotul român care a distrus marți o dronă deasupra Estoniei. Delegația oficială a discutat cu membrii detașamentului „Carpathian Vipers” despre paza spațiului aerian și despre cum colaborează cu aliații NATO.

Radu Miruță s-a întâlnit cu omologul său în Lituania, Robertas Kaunas. Cei doi au discutat despre riscurile provocate de războiul de la graniță și au stabilit că țările noastre au nevoie de sisteme mai bune pentru a opri dronele.

Miniștrii au vorbit și despre propaganda și știrile false care circulă pe internet.

„Ministrul român al apărării a propus introducerea pe agenda summitului de la Ankara a unei discuții consistente privind dezinformarea ca risc major de securitate, susținând necesitatea unei abordări comune a statelor din estul Alianței și a țărilor baltice, bazată pe experiențele și provocările concrete cu care acestea se confruntă zilnic.”

La finalul întâlnirii, cei doi miniștri au explicat că fabricile de armament din Europa trebuie să producă mai repede echipamente și tehnică militară.

Pilotul Costel Pavelescu a primit o medalie

Conducerea armatei a mers la cei 101 militari români care păzesc zona cu 6 avioane F-16. Miruță i-a oferit „Emblema de emisar pentru pace” căpitanului comandor Costel Pavelescu, pilotul care a doborât drona intrată ilegal în spațiul aerian.

Oficialii din Estonia au explicat cum a decurs întreaga operațiune din aer:

„Drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16, pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.”

Premierul Estoniei l-a sunat pe Nicușor Dan ca să mulțumească României

Doborârea dronei de către pilotul român a adus mulțumiri și la nivel înalt. Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu premierul Estoniei, Kristen Michal.

Șeful Guvernului estonian a mulțumit oficial României pentru ajutor și a transmis felicitări pentru reacția rapidă pe care a avut-o pilotul român la bordul avionului F-16.

