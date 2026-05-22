Prima pagină » Știri externe » Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare

Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare

Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Tesla va rechema 14.575 de vehicule Model Y în Statele Unite, după ce autoritățile americane au identificat o problemă legată de etichetele de certificare ale mașinilor.

Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA, National Highway Traffic Safety Administration, a anunțat că sunt afectate vehicule Model Y produse în anii 2025 și 2026.

Potrivit instituției, unele automobile ar putea fi livrate fără eticheta de certificare obligatorie, situație care nu respectă cerințele legale din SUA.

Proprietarii vor fi notificați în iulie

Compania va începe notificarea proprietarilor începând cu 17 iulie, iar problema va fi remediată gratuit în service-urile Tesla. Rechemarea nu vizează, deocamdată, probleme tehnice legate de siguranța în exploatare a vehiculelor.

Tesla și istoricul rechemărilor

De amintit faptul că Tesla a mai trecut în ultimii ani prin mai multe campanii de rechemare, unele legate de software, altele de componente fizice.

De exemplu, în 2023, autoritățile americane au cerut rechemarea unor sute de mii de vehicule Tesla din cauza sistemului Autopilot, după ce s-a constatat că anumite condiții de utilizare a funcțiilor de asistență la condus puteau crește riscul de accident. Problema a fost rezolvată în mare parte prin actualizări de software trimise direct către mașini, fără vizite obligatorii în service.

În 2024, Tesla a mai avut o rechemare importantă pentru pickup-ul Cybertruck, după ce s-a identificat o posibilă problemă la pedala de accelerație, care putea rămâne blocată în anumite situații. A fost una dintre cele mai discutate campanii de acest tip din ultimii ani, pentru că viza un model nou și foarte mediatizat.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
15:51
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
CONTROVERSĂ Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
15:18
Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
RĂZBOI „Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
14:06
„Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
CONTROVERSĂ Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
13:36
Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
SCANDALOS 8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg. Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă, apoi au fost notificați în toiul nopții
12:51
8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg. Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă, apoi au fost notificați în toiul nopții
RĂZBOI Bloomberg: Armata lui Putin, paralizată pe front după dezactivarea Starlink. Ucraina a recucerit 400 de kilometri pătrați de teritoriu
11:56
Bloomberg: Armata lui Putin, paralizată pe front după dezactivarea Starlink. Ucraina a recucerit 400 de kilometri pătrați de teritoriu
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu animalele care trăiesc în orașe, arată un studiu global
CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
16:24
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
FLASH NEWS Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
16:22
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
ANCHETĂ Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
16:07
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
FLASH NEWS ,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
15:52
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
FLASH NEWS Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
15:43
Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
CONTROVERSĂ Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
15:41
Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an

Cele mai noi

Trimite acest link pe