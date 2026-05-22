Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare

Tesla va rechema 14.575 de vehicule Model Y în Statele Unite, după ce autoritățile americane au identificat o problemă legată de etichetele de certificare ale mașinilor.

Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA, National Highway Traffic Safety Administration, a anunțat că sunt afectate vehicule Model Y produse în anii 2025 și 2026.

Potrivit instituției, unele automobile ar putea fi livrate fără eticheta de certificare obligatorie, situație care nu respectă cerințele legale din SUA.

Proprietarii vor fi notificați în iulie

Compania va începe notificarea proprietarilor începând cu 17 iulie, iar problema va fi remediată gratuit în service-urile Tesla. Rechemarea nu vizează, deocamdată, probleme tehnice legate de siguranța în exploatare a vehiculelor.

Tesla și istoricul rechemărilor

De amintit faptul că Tesla a mai trecut în ultimii ani prin mai multe campanii de rechemare, unele legate de software, altele de componente fizice.

De exemplu, în 2023, autoritățile americane au cerut rechemarea unor sute de mii de vehicule Tesla din cauza sistemului Autopilot, după ce s-a constatat că anumite condiții de utilizare a funcțiilor de asistență la condus puteau crește riscul de accident. Problema a fost rezolvată în mare parte prin actualizări de software trimise direct către mașini, fără vizite obligatorii în service.

În 2024, Tesla a mai avut o rechemare importantă pentru pickup-ul Cybertruck, după ce s-a identificat o posibilă problemă la pedala de accelerație, care putea rămâne blocată în anumite situații. A fost una dintre cele mai discutate campanii de acest tip din ultimii ani, pentru că viza un model nou și foarte mediatizat.

