Traian Băsescu a bifat prezența la Zilele Studenților Timișoarei. Dan Alexa și Alfred Simonis, printre cei care au purtat dialoguri

Galerie Foto 13
În cursul zilelor de 21 și 22 mai 2026 (joi și vineri), mai multe personalități din politică, sport, administrație, educație, media și viața publică au luat parte la Zilele Studenților Timișoarei. Evenimentul are loc și pe 23 mai 2026, în Campusul Universității Politehnica din Timișoara (UPT). Printre cei prezenți s-au numărat Traian Băsescu, Dan Alexa și Alfred Simonis.

În perioada 21-23 mai 2026 au loc Zilele Studenților Timișoarei. În cadrul acestui eveniment, care se defășoară pe Stadionul Știința și în spații conexe ale Universităţii Politehnica Timişoara, sunt prezente mai multe personalități din zona politică, viața publică, precum și din sport, administrație, educație, media.

Dan Alexa

Printre persoanele care au vorbit în fața celor prezenți se numără și Traian Băsescu, fostul președinte al României. Dialogul a fost susținut astăzi, 22 mai 2026, între orele 17:00 – 18:00.

De asemenea, și Dan Alexa a fost prezent în cadrul Young Hub @ ARChA, dialogul fiind susținut ieri, 21 mai 2026, după-amiază. Nici Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, nu a lipsit de la acest eveniment. El a fost prezent tot ieri, pe 21 mai 2026.

Alfred-Robert Simonis

Pe 21 mai 2026 au mai susținut dialogul Ana Maria Brânză, Cornelia Micicoi și Simona Amânar. Pe 22 mai 2026, la Young Hub @ ARChA au luat parte și conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, precum și Alexandru Luca.

Desfășurătorul zilei de sâmbătă, 23 mai 2026

Main Stage, Stadionul Ştiinţa

  • 18:00 | 19:30 | ZO
  • 19:30 | 20:00 | MADE
  • 20:30 | 21:30 | Argatu
  • 22:00 | 23:00 | B.U.G. Mafia

Young Hub @ ARChA

  • 16:00 | 16:45 | Mona Nedelcu, Dan Nistor
  • 17:00 | 17:45 | Ioana Ciurlea, Claudiu Pândaru

Trendyol Stage

  • 16:00 | 00:00 | Balamuk Party: Khef ca-n 2000 cu DJ Anthony şi DJ Kewin

Sursă foto: Mediafax Foto

