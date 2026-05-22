Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun

Italia, Franța, Marea Britanie și Germania au emis vineri o declarație comună prin care îndeamnă Israelul să înceteze extinderea așezărilor sale în Cisiordania ocupată. În același timp, țările europene condamnă violența coloniștilor israelieni și avertizează companiile de construcții să nu participe la licitații, transmite AFP.

Cele patru mari state europene au criticat vineri planul de așezări numit E1, un proiect extrem de controversat care prevede construirea a aproximativ 3.400 de locuințe în Cisiordania. Acest gest este considerat o încălcare gravă a dreptului internațional. Spre deosebire de apelurile diplomatice din trecut, care au rămas fără ecou, de data aceasta țările europene au avertizat explicit companiile de construcții să nu participe la licitațiile publice pentru aceste proiecte.

„Facem apel la guvernul Israelului să pună capăt extinderii așezărilor și a puterilor administrative, să asigure responsabilitatea pentru violența coloniștilor și să investigheze acuzațiile împotriva forțelor israeliene”, au declarat cele patru țări în declarația comună.

Documentul emis de Roma, Paris, Londra și Berlin subliniază că atacurile coloniștilor israelieni împotriva civililor palestinieni au atins cote alarmante. Cei patru semnatari ai declarației au cerut Israelului să îi tragă la răspundere pe cei vinovați și să investigheze abuzurile forțelor de securitate.

Acest demers european vine la finalul unei săptămâni extrem de tensionate. Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben Gvir a publicat un videoclip în care mai mulți activiști europeni, reținuți pe o flotilă spre Gaza, erau umiliți. Acest incident a provocat mai multe reacții diplomatice, unde Marea Britanie a convocat ambasadorul israelian la Londra, iar Italia și Spania au cerut oficial Uniunii Europene să introducă sancțiuni împotriva lui Ben Gvir.

