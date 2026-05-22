Prima pagină » Știri externe » Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun

Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun

Patru mari puteri europene contestă extinderea așezărilor israeliene în Cisiordania și violența coloniștilor. Ce măsuri sunt anunțate în apelul comun
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Italia, Franța, Marea Britanie și Germania au emis vineri o declarație comună prin care îndeamnă Israelul să înceteze extinderea așezărilor sale în Cisiordania ocupată. În același timp, țările europene condamnă violența coloniștilor israelieni și avertizează companiile de construcții să nu participe la licitații, transmite AFP.

Cele patru mari state europene au criticat vineri planul de așezări numit E1, un proiect extrem de controversat care prevede construirea a aproximativ 3.400 de locuințe în Cisiordania. Acest gest este considerat o încălcare gravă a dreptului internațional. Spre deosebire de apelurile diplomatice din trecut, care au rămas fără ecou, de data aceasta țările europene au avertizat explicit companiile de construcții să nu participe la licitațiile publice pentru aceste proiecte.

„Facem apel la guvernul Israelului să pună capăt extinderii așezărilor și a puterilor administrative, să asigure responsabilitatea pentru violența coloniștilor și să investigheze acuzațiile împotriva forțelor israeliene”, au declarat cele patru țări în declarația comună.

Documentul emis de Roma, Paris, Londra și Berlin subliniază că atacurile coloniștilor israelieni împotriva civililor palestinieni au atins cote alarmante. Cei patru semnatari ai declarației au cerut Israelului să îi tragă la răspundere pe cei vinovați și să investigheze abuzurile forțelor de securitate.

Acest demers european vine la finalul unei săptămâni extrem de tensionate. Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben Gvir a publicat un videoclip în care mai mulți activiști europeni, reținuți pe o flotilă spre Gaza, erau umiliți. Acest incident a provocat mai multe reacții diplomatice, unde Marea Britanie a convocat ambasadorul israelian la Londra, iar Italia și Spania au cerut oficial Uniunii Europene să introducă sancțiuni împotriva lui Ben Gvir.

Recomandările autorului:

Marco Rubio merge la reuniunea NATO din Suedia cu mesajul dur de la Trump: „Europa a dezamăgit SUA în războiul cu Iranul”

Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate

Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump
21:12
Demisie-cutremur la vârful serviciilor de informații din SUA. Care a fost motivul demisiei omului lui Trump
VIDEO Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
18:34
Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
TENSIUNI Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
17:45
Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
MILITAR Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
17:25
Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
SĂNĂTATE Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
16:51
Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
AUTO Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
16:19
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Tragedia din Bacău. Șefa Ambulanței județene spune că nu și-a dat seama cât de grav era cazul copilului mort la școală: „Acum cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”
Mediafax
Bolojan trage linia în PNL: Nici clonă a USR, nici brelocul PSD
Click
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Praful de supernovă ar putea fi „de vină” pentru unul dintre cele mai mari mistere ale Universului
METEO Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două și peste Brăila. Cum arată Pipera după codul galben de ploaie
21:18
Video | Furtuna a provocat inundații în Chiajna. S-a rupt cerul în două și peste Brăila. Cum arată Pipera după codul galben de ploaie
EVENIMENT Weekend de poveste în București, 23-24 mai 2026: PMB anunță expoziție de mașini de epocă, degustări și momente culturale pe Calea Victoriei
20:27
Weekend de poveste în București, 23-24 mai 2026: PMB anunță expoziție de mașini de epocă, degustări și momente culturale pe Calea Victoriei
SĂNĂTATE Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
20:04
Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
EVENIMENT Traian Băsescu a bifat prezența la Zilele Studenților Timișoarei. Dan Alexa și Alfred Simonis, printre cei care au purtat dialoguri
19:55
Traian Băsescu a bifat prezența la Zilele Studenților Timișoarei. Dan Alexa și Alfred Simonis, printre cei care au purtat dialoguri
FLASH NEWS Pilotul român care a doborât drona din Estonia, decorat de Miruță în Lituania
19:44
Pilotul român care a doborât drona din Estonia, decorat de Miruță în Lituania
INEDIT Ajuți chelnerii să strângă masa? Psihologii spun că acest obicei spune multe despre tine
19:44
Ajuți chelnerii să strângă masa? Psihologii spun că acest obicei spune multe despre tine

Cele mai noi

Trimite acest link pe