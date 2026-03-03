Forțele americane au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari, sau aproximativ 0,1% din întregul buget al apărării SUA pentru 2026, doar în primele 24 de ore ale ofensivei împotriva Iranului, potrivit estimărilor și datelor analizate e agenția Anadolu.

CENTCOM-ul SUA (United States Central Command) a confirmat că operațiunea a inclus bombardiere stealth B-2, avioane de vânătoare F-22, F-35 și F-16, avioane de atac A-10 și avioane de război EA-18G. Operațiunea a utilizat, de asemenea, drone MQ-9 Reaper, portavioane cu propulsie nucleară, distrugătoare cu rachete ghidate și sisteme de apărare antirachetă Patriot și THAAD.

Patru bombardiere stealth B-2, care au zburat fără oprire de la baza aeriană Whiteman din statul american Missouri, au lovit ținte folosind muniții JDAM (Joint Direct Attack Munitions), potrivit CENTCOM.

Cunoscute pentru cerințele ridicate de întreținere, operațiunile B-2 au reprezentat singure aproximativ 30,2 milioane de dolari, precizează jurnaliștii Anadolu.

Conform unei postări a CENTCOM pe rețeaua de socializare americană X, o serie de avioane de luptă precum F-18, F-16, F-22 și F35 au contribuit la loviturile inițiale asupra Iranului. Pe baza datelor privind orele de zbor, costurile de întreținere și cererile de muniție din cererile bugetare ale departamentului american pentru 2025 și 2026, aceste misiuni au costat aproximativ 271,34 milioane de dolari, scrie Anadolu Agency.

Aeronavele specializate, inclusiv EA-18G Growler, A-10C Thunderbolt și MQ-9 Reaper, au jucat un rol esențial alături de sistemul de luptă fără pilot cu cost redus (LUCAS). Luând în considerare aeronavele de patrulare maritimă P-8, avioanele de recunoaștere RC-135 și avioanele de realimentare aeriană, precum și bateriile HIMARS terestre, costul combinat al resurselor aeriene și terestre, inclusiv avioanele de vânătoare, a ajuns la aproximativ 423,57 milioane de dolari.

15 milioane pe zi, pentru portavioanele SUA

Cele două grupuri de portavioane americane din regiune, USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford, au participat și ele la atac. Costul operării portavioanelor, împreună cu contingentul lor de distrugătoare și nave de luptă litorale, este estimat la 15 milioane de dolari pe zi.

În plus, CENTCOM a publicat și videoclipuri cu marina sa lansând zeci de rachete de croazieră Tomahawk. Deși cifrele exacte rămân clasificate, estimările sugerează că au fost lansate aproximativ 200 de rachete Tomahawk, costul total al muniției ridicându-se la 340,4 milioane de dolari.

Combinând aceste cheltuieli, costul total estimat al atacurilor americane efectuate numai sâmbăta trecută se ridică la 779,174 milioane de dolari, sau aproximativ 0,1% din bugetul de apărare al SUA pentru 2026.

Congresul SUA a adoptat oficial, pe 3 februarie, proiectul de lege privind cheltuielile de apărare pentru anul fiscal 2026, după votul Camerei Reprezentanților, aprobând o finanțare de 839 de miliarde de dolari pentru Pentagon și trimitând pachetul președintelui Donald Trump pentru semnare. Finanțarea a fost aprobată de Camera Reprezentanților cu 217 voturi pentru și 214 împotrivă, ca parte a unui pachet mai amplu care includea finanțarea pe întreg anul pentru alte cinci agenții, scrie Air&Space Forces Magazine.

Trump susține că armata SUA are suficiente arme

Președintele Donald Trump a declarat, însă, că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat.

„Rezervele de muniție ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari sau mai bune la nivelul mediu și mediu-superior. După cum mi s-a spus astăzi, dispunem de o cantitate practic nelimitată de astfel de arme. Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste rezerve (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!). La nivelul cel mai înalt, dispunem de rezerve bune, dar nu suntem unde ne-am dori să fim. Multe arme de calitate superioară suplimentare sunt depozitate pentru noi în țări îndepărtate. Somnorosul Joe Biden și-a petrecut tot timpul și banii țării noastre, dăruind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina în valoare de sute de miliarde de dolari și, în timp ce a dat atât de mult din ceea ce era de cea mai înaltă calitate (GRATUIT!), nu s-a deranjat să înlocuiască. Din fericire, am reconstruit armata în primul meu mandat și continui să o fac. Statele Unite sunt aprovizionate și gata să CÂȘTIGE, MARE!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: