Cristian Lisandru
28 oct. 2025, 10:00, Știri externe
Hennadii Trukhanov – primarul Odesei – este o figură controversată în jurul căreia este puțin probabil ca oponenții președintelui Volodimir Zelenski să facă front comun. Totuși, metodele folosite pentru a-l înlătura din scenariu nu au fost bine primite nici de publicul ucrainean, nici de Occident.

Pierderea cetățeniei ucrainene de către primarul orașului Odesa, Hennadii Trukhanov, și înlăturarea efectivă a acestuia reprezintă cea mai recentă mutare în schema prin care președintel Volodimir Zelenski ar încerca să „reglementeze” supravegherea unor părți ale țării sfâșiate de război, conduse de greii regionali. Trukhanov a fost acuzat, printre altele, și că deține un pașaport rusesc.

  • Întrucât nu au reușit să remodeleze politica locală după bunul plac, la începutul președinției sale, Zelenski și echipa sa doresc să compenseze înfrângerea suferită în alegerile locale din 2020.
  • Legea marțială, în vigoare în Ucraina de la invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a facilitat acest lucru.
  • Corupția endemică în rândul elitelor regionale simplifică, de asemenea, sarcina Kievului: orice restrângere a democrației poate fi justificată printr-o serie de cazuri penale și informații compromițătoare.

„Cu toate acestea, publicul ucrainean și Occidentul încep să privească scepric tacticile dure ale lui Zelenski, notează Konstantin Skorkin pentru Carnegie Endowment for International Peace.

Hennadii Trukhanov | Sursa – Wikipedia

Trukhanov și legăturile cu interesele comerciale rusești

Alegerile locale din octombrie 2020 au fost prima lovitură dureroasă pentru Zelenski și echipa sa, mai scrie Konstantin Skorkin. După revoluția electorală din anul precedent, când numele tânărului președinte era suficient pentru ca orice candidat necunoscut să învingă un politician experimentat în alegerile parlamentare, s-a instalat o adevărată mahmureală”.

  • Au apărut primele plângeri serioase împotriva autorităților, iar partidul Slujitorul Poporului al lui Zelenski și-a pierdut imunitatea în fața neîncrederii generale față de partidele politice.
  • Clanurile regionale au profitat de ocazie pentru a crea partide-marionetă, care au acaparat parlamentele regionale și orășenești.

Drept urmare, Slujitorul Poporului nu a reușit să-și aleagă candidații la funcția de primar în niciun centru regional. Candidatul lui Zelenski a pierdut chiar și alegerile pentru funcția de primar în orașul natal al președintelui, Krîvîi Roh.

Alegerea din Harkov a fost elocventă: actualul președinte, Hennadii Kernes, reprezentând propriul partid politic, a reușit să fie reales în ciuda faptului că se afla în comă din cauza complicațiilor COVID-19 în timpul campaniei sale. A murit la scurt timp după victorie.

  • În Odesa, alegătorii l-au reales și pe actualul primar, Trukhanov, care conducea orașul din anul 2014.
  • Ofițerul în retragere al armatei sovietice și-a fondat propria agenție de securitate și a fost implicat activ în lumea interlopă a Odesei în anii `90.
  • Apoi, în anii 2000, a fost strâns asociat cu interese comerciale rusești, în special cu compania petrolieră Lukoil.
  • În anul 2016 s-a aflat și că acesta a înregistrat companii offshore folosind un pașaport rusesc.

Trukhanov poate că a avut uneori o poziție pro-rusă, dar în cele din urmă a rămas loial Ucrainei (nu în ultimul rând de dragul intereselor sale comerciale), ceea ce l-a transformat într-o figură importantă de compromis în relațiile Kievului cu elitele din sud-estul Ucrainei după prima invazie a Rusiei din 2014.

Nu este surprinzător faptul că Trukhanov a făcut, de asemenea, obiectul mai multor anchete anticorupție. El a fost urmărit de acuzații de delapidare, declarații false de avere și însușire ilegală a spațiilor unor fabrici, ceea ce a dus la arestări scurte în 2018 și 2023”, explică Konstantin Skorkin în analiza sa.

Instrumente cu temeiuri juridice șubrede

Toate acestea l-au transformat pe Trukhanov într-o figură toxică pentru naționaliștii și liberalii ucraineni locali, dar o alegere acceptabilă pentru alegătorii mai conservatori din Odesa.

„Zvonurile despre cetățenia rusă nu l-au împiedicat să câștige alegerile pentru funcția de primar din 2014 și nu ar fi corect să-l descriem drept un politician pro-Kremlin”, susține Konstantin Skorkin.

Într-adevăr, principalul său contracandidat din 2020 (pe care Trukhanov l-a învins din nou) nu a fost un membru al Slujitorului Poporului, ci un candidat susținut de mass-media rusă, Mykola Skoryk.

Însă, pentru echipa lui Zelenski, Trukhanov devenise prea influent pentru a se simți confortabil.

Pe fondul presiunilor induse de războiul cu Rusia, echipa președintelui ucrainean a recurs la utilizarea de instrumente cu temeiuri juridice șubrede în lupta sa împotriva oponenților. Acestea includ sancțiuni aplicate împotriva cetățenilor de către Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și decrete prezidențiale care revocă cetățenia ucraineană.

Zelenski a folosit deja această metodă împotriva mai multor alte figuri controversate – oligarhul Ihor Kolomoiski și omul de afaceri din Dnipro, Hennadi Korban, care s-au certat cu Andriy Yermak, șeful Cabinetului Președintelui, precum și cu Mitropolitul Onufriy, șeful Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei.

Toate cele trei persoane aveau dublă cetățenie, ceea ce este interzis de legislația ucraineană.

Andriy Yermak | Foto -Profimedia Images

  • Acum, Trukhanov este tratat în același mod. Cu toate acestea, pașaportul străin prezentat de serviciul de securitate al Ucrainei, SBU, a provocat un scandal  atunci când s-a dovedit a fi fals, deși dovezile din Panama Papers sugerează că Trukhanov deține un pașaport rusesc autentic.
  • După ce și-a pierdut cetățenia ucraineană, Trukhanov își va pierde probabil funcția de primar, deși este hotărât să lupte pentru ea.

Trukhanov este susținut un segment de locuitori ai orașului Odesa și de afaceriști locali frustrați de amestecul Kievului. În cele din urmă, Trukhanov nu are de ales decât să lupte, pentru că nu poate fugi nici în Rusia, acolo unde este etichetat drept un trădător al «Lumii Ruse».

Legea marțială nu permite noi alegeri în Odesa. Puterea va fi împărțită între secretarul consiliului orașului – care va fi primar interimar până la alegerea unui nou primar – și șeful administrației civil-militare a orașului Odesa.

Primul a fost ales din partea partidului Slujitorul Poporului, iar Zelenski l-a numit rapid pe fostul șef al SBU al regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lisak, în funcția de președinte”, continuă Skorkin.

Avertisment fără echivoc pentru alți primari rebeli

Căderea lui Trukhanov servește drept un avertisment fără echivoc pentru alți primari rebeli, inclusiv Vitali Klitschko din Kiev, primarul Dnipro, Boris Filatov, și succesorul lui Kernes din Harkov, Ihor Terekhov.

Vitali Klitschko | Foto – Profimedia Images

Legea marțială l-a ajutat pe Zelenski să scape de multe iritante politice. Trukhanov nu este primul primar al unui oraș important care a fost răsturnat.

În aprilie 2023, primarul Poltavei, Oleksandr Mamay, a fost demis și a primit o condamnare cu suspendare pentru delapidare. Primarul Cernihivului, Vladyslav Atroshenko, a fost, de asemenea, acuzat de abuz de putere și demis din funcție.

Majoritatea acestor lideri au fost demiși pentru corupție sau alte abuzuri. Cu toate acestea, acest lucru nu neagă faptul că au fost aleși de comunitățile lor, iar demiterea lor pare a fi motivată politic.

  • Reforma la nivel local, care a acordat autorităților locale puteri semnificative și independență financiară, a fost o realizare importantă a revoluției din 2014.
  • Ucraina părea să fi reușit să rezolve disputa de lungă durată privind meritele unitarianismului versus federalism: ar fi o țară unificată, dar cu regiuni puternice.
  • Cu toate acestea, războiul cu Rusia împinge din nou Kievul către un model centralizat, cu comisari regionali militar-civili. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât autonomia locală va fi erodată.

Experții subliniază că sistemul descentralizat al Ucrainei a trecut testul decisiv al războiului: folosindu-și propria putere și resurse, autoritățile regionale au rezolvat rapid problemele de apărare, fără a fi nevoite să aștepte comenzi de la Kiev.

Acest lucru contrastează puternic cu guvernarea din teritoriile ocupate de Rusia, unde primarii și șefii de sate sunt văzuți ca fiind complet dependenți de autoritatea centrală”, mai scris Konstantin Skorkin în analiza sa.

Corupția, nepotismul și managementul ineficient

Guvernarea locală din Ucraina este încă departe de a fi ideală, desigur. Problemele sale rămân aceleași: corupția, nepotismul și managementul ineficient. Dar, în absența alegerilor, oare strângerea șuruburilor va rezolva cu adevărat aceste probleme?

Trukhanov este adesea criticat ca membru al elitei pro-ruse de dinainte de război, în care nu se mai poate avea încredere. Cu toate acestea, notează Konstantin Skorkin, tocmai oameni ca el au contribuit la asigurarea stabilității în sud-estul Ucrainei în timpul invaziei, când foștii politicieni pro-ruși s-au divizat atât în ​​„trădători”, cât și în apărători ai țării lor”.

Oleksandr Vilkul este un bun exemplu. A fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk sub fostul președinte Viktor Ianukovici și lider al Blocului de Opoziție. Acum este șef al administrației militare în Krivii Rih.

Și el se confruntă cu plângeri, dar – prin înlăturarea unor figuri controversate – echipa președintelui Zelenski riscă să perturbe echilibrul într-o regiune complexă care rămâne o țintă militară pentru Rusia.

Oleksandr Vilkul | Foto – Profimedia Images

  • Jocurile de putere spectaculoase – pentru care este faimoasă echipa lui Zelenski – se întorc din ce în ce mai mult împotriva acesteia.
  • Recent, încercarea de a limita puterile agențiilor anticorupție s-a încheiat cu un eșec complet, declanșând primele proteste stradale de la începutul războiului.
  • Reducerea autonomiei locale este un alt exemplu. Prin centralizarea puterii – fie pentru a optimiza guvernarea, fie pentru a pregăti alegeri ipotetice – Zelenski subminează consensul care a apărut în rândul elitelor și al societății ucrainene. Totuși, Trukhanov nu este genul de figură în jurul căreia adversarii lui Zelenski s-ar putea aduna.

Dar metodele folosite pentru a-l înlătura din funcție nu stârnesc simpatie sau înțelegere nici în societatea ucraineană, nici în Occident.

Dacă Zelenski și echipa sa nu se vor confrunta cu nemulțumirea care se acumulează în societatea ucraineană, costul unei alte greșeli nu va face decât să crească”, avertizează Konstantin Skorkin la finalul analizei publicate de Carnegie Endowment for International Peace.

Foto main – Profimedia Images

