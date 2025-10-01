Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din India s-a prezentat la Urgențe cu dureri abdominale insuportabile. Medicii au rămas șocați când au descoperit ce are în stomac. Bărbatul înghițise zeci de pixuri, linguri și periuțe de dinți.

Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în India. Un bărbat a mers a urgențe cu dureri mari abdominale, însă ce au descoperit medicii în stomacul acestuia i-au uluit. Sahin înghițise 29 de lingurițe, 19 periuțe de dinți și două pixuri.

Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat

Bărbatul în vârstă de 39 de ani, originar din Hapur, a declarat că mâncase tacâmurile și pixurile din frustrare, cât timp a fost internat la un centru de reabilitare unde era tratat pentru dependența sa de alcool și substanțe interzise.

El a povestit că porțiile de mâncare de acolo erau foarte mici și nu se putea sătura. Din acest motiv, el fura periuțe de dinți, linguri și pixuri, le rupea în bucăți și le înghițea cu apă.

„În tot cursul zilei, ni se dădeau foarte puține legume și doar câteva lipii. Dacă primeam un pachet de acasă, nu ajungea la mine. Uneori primeam doar un biscuite pe zi. Eram lihnit”, a declarat Sahin.

El a stat aproape patru ore pe masa de operație. Medicii l-au supus unor radiografii și tomografii, ei au descoperit astfel că avea în stomac zeci de tacâmuri, pixuri și periuțe de dinți. Comportamentul său a fost descris ca o manifestare a tulburărilor psihologice.

Inițial, cadrele medicale l-au supus unei endoscopii, însă nu au reușit să înlăture obiectele. În cele din urmă au decis să îl opereze. Timp de trei ore și jumătate s-au chinuit să îi scoată din stomac toate bucățile de linguri, periuțe și pixuri.

În trecut a înghițit două cuie

Anul trecut, medicii de la un spital din China au avut parte de un șoc atunci când l-au operat pe bărbat și au văzut ce este în stomacul lui.

Radiografia a indicat două obiecte care arătau ca niște cuie mari, însă medicii au refuzat să creadă asta, spunând că ar fi fost prea puține șanse ca el să supraviețuiască în această situație.

La operație medicii au găsit în stomacul bărbatului două cuie, cel mai mare din ele măsurând 10 centimetri. Bărbatul, Li Kai, a spus că a înghițit cuiele în urmă cu doi ani, după o ceartă aprinsă cu iubita lui.