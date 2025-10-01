Prima pagină » Știri externe » Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale

Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale

01 oct. 2025, 14:37, Știri externe
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din India s-a prezentat la Urgențe cu dureri abdominale insuportabile. Medicii au rămas șocați când au descoperit ce are în stomac. Bărbatul înghițise zeci de pixuri, linguri și periuțe de dinți.

Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în India. Un bărbat a mers a urgențe cu dureri mari abdominale, însă ce au descoperit medicii în stomacul acestuia i-au uluit. Sahin înghițise 29 de lingurițe, 19 periuțe de dinți și două pixuri.

Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat

Bărbatul în vârstă de 39 de ani, originar din Hapur, a declarat că mâncase tacâmurile și pixurile din frustrare, cât timp a fost internat la un centru de reabilitare unde era tratat pentru dependența sa de alcool și substanțe interzise.

El a povestit că porțiile de mâncare de acolo erau foarte mici și nu se putea sătura. Din acest motiv, el fura periuțe de dinți, linguri și pixuri, le rupea în bucăți și le înghițea cu apă.

„În tot cursul zilei, ni se dădeau foarte puține legume și doar câteva lipii. Dacă primeam un pachet de acasă, nu ajungea la mine. Uneori primeam doar un biscuite pe zi. Eram lihnit”, a declarat Sahin.

El a stat aproape patru ore pe masa de operație. Medicii l-au supus unor radiografii și tomografii, ei au descoperit astfel că avea în stomac zeci de tacâmuri, pixuri și periuțe de dinți. Comportamentul său a fost descris ca o manifestare a tulburărilor psihologice.

Inițial, cadrele medicale l-au supus unei endoscopii, însă nu au reușit să înlăture obiectele. În cele din urmă au decis să îl opereze. Timp de trei ore și jumătate s-au chinuit să îi scoată din stomac toate bucățile de linguri, periuțe și pixuri.

În trecut a înghițit două cuie

Anul trecut, medicii de la un spital din China au avut parte de un șoc atunci când l-au operat pe bărbat și au văzut ce este în stomacul lui.

Radiografia a indicat două obiecte care arătau ca niște cuie mari, însă medicii au refuzat să creadă asta, spunând că ar fi fost prea puține șanse ca el să supraviețuiască în această situație.

La operație medicii au găsit în stomacul bărbatului două cuie, cel mai mare din ele măsurând 10 centimetri. Bărbatul, Li Kai, a spus că a înghițit cuiele în urmă cu doi ani, după o ceartă aprinsă cu iubita lui.

Citește și

EXTERNE Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
16:20
Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
VIDEO Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
16:13
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
EXTERNE Câți bani trebuie să îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite
15:51
Câți bani trebuie să îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite
EXTERNE Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia”
15:23
Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia”
COMERȚ Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA
14:48
Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA
EXTERNE Hoțul de buzunare român care a speriat Marea Britanie. A fost DEPORTAT de 3 ori, dar a revenit în Regat pentru „transplant de păr”
13:59
Hoțul de buzunare român care a speriat Marea Britanie. A fost DEPORTAT de 3 ori, dar a revenit în Regat pentru „transplant de păr”
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Compuși antimicrobieni găsiți în polen ar putea proteja albinele de infecții
ACTUALITATE Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
16:26
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
ACTUALITATE Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
16:21
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
16:19
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
ACTUALITATE Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
16:17
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
ULTIMA ORĂ JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
16:09
JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
EXCLUSIV Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
16:05
Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară