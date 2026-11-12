„Ploaie” de bani în capitala Kazahstanului: Opt valize pline cu dolari americani au fost aruncate de la fereastra unei clădiri

A „plouat” cu bani în capitala Kazahstanului. O valiză plină cu dolari a fost aruncată pe fereastra unui complex rezidențial în Astana. În imaginile distribuite joi pe rețelele de socializare pot fi văzute bancnotele împrăștiate pe jos, iar în apropiere se află mai multe persoane în uniformă.

Potrivit postului de televiziune 24KZ, imaginile ar fi fost filmat în apropierea complexului rezidențial „Atlant”. Conform informațiilor care însoțesc înregistrarea, opt valize valize cu bancnote au fost aruncate peste fereastră.

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