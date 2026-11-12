Momentul când șeful Pentagonului este mustrat de un militar de gardă de la Mormântul Ostașului Necunoscut. Pete Hegseth, surprins că a încălcat regulile de decență

Secretarul de Război al SUA din administrația Trump a fost surprins când a încălcat reguli de decență la Mormântul Ostașului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington.

Pete Hegseth, care îndeplinește și funcția de șef al Pentagonului, și mai mulți oficiali din anturajul său au râs în timp ce erau fotografiați de reporteri pe durata unei ceremonii oficiale organizate de Ziua Veteranilor.



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Șeful Pentagonului, mustrat dur pentru încălcarea regulamentului

Secretarul a fost aspru mustrat de către un militar de gardă care asigura paza la Mormântul Ostașului Necunoscut: „Toți vizitatorii vor menține în permanență o atmosferă de liniște și respect”.

În mormântul construit în 1921 sunt îngropate rămășițele unor militari neidentificați din Primul Război Mondial, Războiul din Coreea. Mormântul are inscripția „Aici se odihnește în glorie onorată un soldat american cunoscut numai de către Dumnezeu”.

Secretarul de Război și Prima Doamnă Melania Trump au luat parte la ceremonia organizată de Ziua Veteranilor la Cimitirul Național Arlington.

Protest împotriva secretarului: „Hague-Seth”

În aceeași zi, lângă Capitolul SUA din Washington DC, mai mulți veterani, familiile militarilor și apărătorii drepturilor civile au mărșăluit pentru democrație.

Unii activiști au protestat, cerând demiterea lui Pete Hegseth din funcția de secretar și judecarea sa pentru presupuse crime de război la Curtea Internațională de la Haga. Unii au venit cu pancarte inscripționate cu mesajul „Înlăturați-l pe Hague-Seth”, „cu Hegseth la Haga” și „Hague-Seth”.

De la începutul mandatului din ianuarie 2025, secretarul Pete Hegseth a redenumit Departamentul Apărării al SUA în Departamentul Războiului și a condus operațiunile militare lansate de Trump în Caraibe, Venezuela și Iran.

Administrația prezidențială este acuzată de crime de război după ce a ordonat bombardarea cu rachete de croazieră a școlii din Minab , provincia iraniană Hormozgan, rezultând până la 175 de persoane ucise (inclusiv 120 de elevi morți).

Pete Hegseth este veteran al războaielor din Irak și Afganistan, având rang de maior și fiind decorat de două ori cu Steaua de Bronz. El a fost consilier al președintelui Trump, director al organizației „Veteranii Libertății” și prezentator al unor emisiuni la Fox News.