Emisarii speciali ai lui Trump au o întâlnire cu Putin la Moscova, ca parte a ultimelor lor eforturi pentru un acord de pace dintre Ucraina și Rusia

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner (ginerele președintelui Donald Trump) au sosit joi la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin,ca parte a ultimelor lor eforturi pentru un acord de pace dintre Rusia și Ucraina.
Discuțiile de la Kremlin au început în jurul prânzului. Este pentru a zecea oară când Steve Witkoff se întâlnește personal cu Vladimir Putin. Urmează două zile pline de discuții de pace trilaterale la Abu Dhabi.
Miercuri, delegațiile de la Kiev și Moscova au încheiat cea de-a doua zi de discuții cu un alt schimb de prizonieri, potrivit The Moscow Times.
În aceeași zi, ambasadorul Rusiei în SUA, Alexander Darchiev, a decedat subit la vârsta de 66 de ani. Purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, Maria Zaharova, a raportat că ambasadorul care și-a început mandatul de anul trecut suferea de o boală cronică.
Nu s-au raportat progrese semnificative în negocierile mai ample pentru a pune capăt conflictului la scară largă care a izbucnit în urmă cu aproape cinci ani.
Emisarul special rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu Kushner și Witkoff pe pistă, în mijlocul unei ninsori. Acesta i-a însoțit în drum spre Moscova, unde au loc discuțiile planificate cu Putin.
Zelenski a declarat că Rusia nu este dispusă să negocieze pacea: „Ieri, rușii au spus că nu au permisiunea să discute pașii care să reducă ororile acestui război. Delegația noastră a auzit că șeful rușilor este furios și vrea să continue bombardamentele”.
Putin a declarat la discuțiile cu emisarii americnai că prezența trupelor străine în Ucraina ar duce la o continuare a războiului. Liderul de la Kremoin a mai spus că își dorește o „pace veșnică” în Ucraina și că nu s-a opus niciodată dialogului cu Europa.
Sursa Foto: Kremlin.ru