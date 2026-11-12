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Zelenski spune că accesul Ucrainei la rețeaua Starlink este din nou restricționat: „Împiedică interceptarea dronelor rusești”

Zelenski spune că accesul Ucrainei la rețeaua Starlink este din nou restricționat: „Împiedică interceptarea dronelor rusești”
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Volodimir Zelenski a declarat că accesul Ucrainei la Starshield, versiunea militară a serviciului de sateliți Starlink furnizat de SpaceX, este din nou restricționat. Președintele ucrainean se plânge că restricțiile de viteză perturbă interceptările de drone rusești pe linia frontului. 

Liderul de la Kiev a afirmat că restricțiile de viteză  fac mai dificilă interceptarea dronelor.

„Mai exact, se impun restricții sistematice de viteză asupra Starshield, limitându-l la 161 de km pe oră”, a scris Zelenski pe X, în urma informărilor primite de la ministrul Apărării, Evhenii Khmara, și de comandantul-șef, Mihailo Drapatyi.

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Zelenski spune că Starshield nu se confruntă cu erori tehnice, ci restricții sistematice. Din această cauză, Rusia va putea efectua atacuri mai precise în care va cauza și mai multe victime. Reclamația președintelui ucrainean are loc la trei săptămâni după ce compania lui Elon Musk a restricționat accesul la Starlink și Starshield. Conexiunea a fost restabilită din 24 octombrie, având viteză de peste 400 km/oră.

„Restricțiile fac interceptarea dronelor rusești cu reacție mai complicată. Din păcate, au existat deja atacuri care au reușit să-și atingă ținta deoarece sistemele noastre de interceptare nu pot atinge viteza suficientă și nu sunt capabile să intercepteze la timp”, a adăugat Zelenski, potrivit Euronews. 

Kievul încearcă să extindă acordul cu Washington privind accesul la Starshield, care ar urma să expire la mijlocul anului 2027. Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 22 octombrie că intenționează să dezvolte proprii sateliți alături de companiile finlandeze Nokia și ICEYE.

Reluarea restricțiilor are loc după negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA de la Abu Dhabi. Ucraina este presată să facă concesii teritoriale către Rusia. Ambele părți au reușit, totuși, să încheie un acord pentru un schimb de prizonieri.

Sursa Foto: Shutterstock

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