Amazon a făcut public primul trailer al documentarului „Melania”, o privire asupra vieții private a Primei Doamne în cele 20 de zile premergătoare celei de-a doua inaugurări a lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite. Documentarul va rula exclusiv în cinematografe începând cu 30 ianuarie 2026. Lungmetrajul promite „acces fără precedent” la viața ei privată, inclusiv filmări din Turnul Trump, Mar-a-Lago și din perioada de tranziție a Casei Albe.

Trailerul o surprinde pe Melania Trump în diverse ipostaze, de la moment depregătire în Trump Tower și Mar-a-Lago, până la imagini din interiorul Casei Albe. Un moment central este cel în care Melania îi telefonează soțului său pentru a-l felicita: „Bună, domnule Președinte, felicitări!”. La întrebarea lui Donald Trump dacă a urmărit evenimentele, ea răspunde cu umor: „Nu, le voi vedea la știri”.

Filmul este regizat de Brett Ratner și reprezintă primul proiect al noii sale companii de producție, Muse Films. Regizorul este cunoscut pentru seria de filme Rush Hour, cu Jackie Chan și Chris Tucker ca protagoniști. De asemenea, este și primul său film de când a fost acuzat de abuz sexual și hărțuire, anunță The Hollywood Reporter. Donald Trump este producător executiv al documentarului, alături de Fernando Sulichin, care a produs filmele Snowden , regizat de Oliver Stone, și Flag Day, regizat de Sean Penn.

Amazon MGM Studios a achiziționat drepturile pentru aproximativ 40 de milioane de dolari, urmând ca după lansarea în cinematografe să fie disponibil pe Amazon Prime Video. Pe lângă filmul de lungmetraj, Amazon pregătește și o miniserie documentară în trei părți care va detalia parcursul Melaniei între New York, Palm Beach și Washington D.C.

Trump a făcut presiuni pentru o nouă seria a filmului Rush Hour

Relația dintre Donald Trump și regizorul Brett Ratner a devenit extrem de vizibilă în 2025, fiind descrisă de publicațiile internaționale ca o alianță care marchează revenirea lui Ratner în viața publică după ani de excludere din industria cinematografică. Relația lor datează dinaintea carierei politice a lui Trump. În 2011, Ratner a regizat filmul Tower Heist, care a fost filmat în proprietăți deținute de Trump și a fost inițial conceput sub titlul Trump Heist.

După ce Brett Ratner a fost marginalizat de Hollywood în 2017 în urma unor acuzații de agresiune sexuală (pe care acesta le-a negat), Donald Trump a fost un susținător cheie al revenirii sale. Rapoarte recente indică faptul că Trump a pus presiune pe studiourile Paramount pentru a relua franciza „Rush Hour” cu Ratner la regie, punând capăt boicotului neoficial împotriva acestuia.

Recomandările autorului: