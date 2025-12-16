Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro

Un copil a stricat o coroană de aur în valoare de aproape 300.000 de euro în numai câteva secunde. Bijuteria care are o greutate de 2 kilograme, aparține influencerului de frumusețe Zhang Kaiyi și a fost creată de soțul ei pentru nunta lor.

Incidentul neobișnuit a avut loc la Muzeul X din Beijing, China, unde un băiat a dărâmat din greșeală o coroană de aur în valoare de 300.000 de euro. Coroana, care cântărește 2 kilograme, aparține influencerului de frumusețe Zhang Kaiyi și a fost creată de soțul ei artist pentru ziua nunții lor.

Cum s-a produs incidentul

În înregistrările video se vede cum copilul atinge acea vitrină de sticlă și dărâmă coroana. Obiectul care este unul extrem de prețios cade pe podea și este distrus în numai câteva secunde. Experții au estimat că daunele produse se ridică la aproximativ 42.420 de lire sterline. Există și temeri că părinții băiatului ar putea fi considerați responsabili pentru incident.

Proprietara coroanei a cerut sfaturi pentru a remedia situația

Deși piesa este asigurată, influencerul consideră că valoarea sa nu poate fi calculată doar pe baza greutății aurului.

„Prin urmare, caut sfaturi online cu privire la cea mai bună modalitate de a calcula daunele”, a declarat ea.

Un purtător de cuvânt al muzeului a declarat anterior că „capacul vitrinei nu era fixat bine”. Avocații au subliniat că, având în vedere caracteristicile și valoarea coroanei, vitrina ar fi trebuit să fie mai stabilă și mai protectoare.

Muzeul X din Beijing nu este singurul în care au fost înregistrate probleme în 2025. În urmă cu doar o lună, Muzeul Luvru a fost jefuit, iar unele dintre cele mai cunoscute bijuterii napoleoniene și suverane au dispărut.

Chiar la începutul anului 2025, un alt jaf a șocat pe toată lumea, cel de la muzeul Drents, acolo unde Coiful de la Coțofenești și brățările dacice din Tezaurul României au dispărut.

