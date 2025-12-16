CSAT a verificat, sub Klaus Iohannis, dacă sunt „acoperiți” în Justiție. Câte cereri a primit și ce a găsit

În anul 2024, sub Klaus Iohannis ca președinte, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a desfăşurat verificări ample pentru a stabili dacă magistraţii din România ar putea fi „acoperiţi” de serviciile de informaţii – un efect al „erei Kovesi”. Potrivit raportului oficial, instituţiile au analizat 4.568 de declaraţii ale judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi personalului auxiliar din instanţe şi parchete.

Rezultatele verificărilor au arătat că niciunul dintre aceştia nu figurează în evidenţele serviciilor de informaţii ca lucrători operativi, colaboratori sau informatori acoperiţi. Concluziile au fost transmise atât Ministerului Justiţiei, cât şi Consiliului Superior al Magistraturii.

Scandalul legat de presupusa infiltrare a ofițerilor din serviciile de informații în sistemul judiciar

În perioada în care Klaus Iohannis a fost președinte, a izbucnit un scandal public legat de presupusa infiltrare a ofițerilor acoperiți din serviciile de informații în sistemul judiciar. Dezvăluirile vizau în special posibilitatea ca magistrați, inclusiv procurori și judecători, să fie colaboratori sau informatori ai SRI, ceea ce ar fi pus sub semnul întrebării independența Justiției.

Cazul a fost intens mediatizat în contextul rolului Laurei Codruța Kovesi ca șefă a DNA. Oponenții susțineau că implicarea serviciilor în Justiție ar fi afectat imparțialitatea anchetelor, în timp ce susținătorii lui Kovesi și ai reformei judiciare afirmau că nu existau dovezi concrete de „ofițeri acoperiți” care să influențeze deciziile magistraților.

Kovesi a spus în mod public că nu crede că există ofițeri acoperiți în DNA și că este „foarte bine că se fac verificări”. Aceasta a subliniat că nu a avut semnale privind acoperiți în instituția pe care o conducea.

„Nu am nicio problemă dacă se verifică acum, foarte bine, să se verifice. Nu cred că există acoperiți în DNA. Mă bazez pe calitatea profesională a colegilor cu care lucrez, în primul rând pe acest lucru mă bazez și îmi cunosc colegii foarte bine … și nu cred că SRI are nevoie de acoperiți în DNA”, spunea atunci Kovesi.

