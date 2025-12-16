Prima pagină » Actualitate » Imagini de la mormântul gol al Rodicăi Stănoiu. Misterul reînhumării

16 dec. 2025, 15:28
Mormântul în care Rodica Stănoiu a fost îngropată a fost acoperit cu coroane de flori, după deshumarea sa, care a avut loc luni. Autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, și a căror vechime putea fi de o lună de zile. Femeia urmează să fie îngropată pentru a doua oară, după ce ancheta se va încheia. 

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost deshumat luni dimineață, în cadrul unei anchete penale privind circumstanțele morții sale, considerate suspecte. Este prima dată în România când un fost ministru este supus unei proceduri de deshumare în cadrul unei investigații judiciare. După deshumarea sa, mormântul gol a fost acoperit cu multe coroane de flori, însă se pot vedea plăcile funerare, așezate lângă locul de vezi.

Operațiunea de desumare a avut loc la Cimitirul Izvorul Nou, unde procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, alături de experți medico-legali, au ridicat corpul pentru a fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, o  procedură care nu fusese realizată înainte de înmormântare și care a fost considerată o proba-cheie pentru stabilirea cauzei decesului. Autopsia nu a evidențiat însă leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, a căror vechime putea fi de o lună de zile.

Legiștii care au efectuat autopsia urmează să analizeze toate actele medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu, adică rezultatele histopatologice și pe cele de la toxicologie, după ce acestea vor fi gata.

Documentele medicale nu au fost aduse până acum la INML de la Poliție. Abia după aceea, raportul medico-legal va fi întocmit și se va trimite procurorului de caz.

Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE

Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML

