Autoritățile poloneze au dejucat un atac terorist asupra unui târg de Crăciun. Tânărul polonez de 19 ani avea afinități cu ISIS

16 dec. 2025, 15:26, Știri externe
Serviciile secrete din Polonia au reținut astăzi un student suspectat că pregătea un „atac în masă” la un târg de Crăciun, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze.

Mateusz W., student la Universitatea Catolică din Lublin, învățase anterior cum să-și fabrice propriile materiale explozibile pentru a comite un act terorist. De asemenea, plănuia să se alăture unei organizații teroriste pentru a obține asistență în desfășurarea activităților sale.

„Scopul infracțiunii a fost intimidarea multor persoane și sprijinirea Statului Islamic. În timpul anchetei, ofițerii Agenției de Securitate Internă au confiscat suporturi de date și obiecte legate de Islam”, a precizat Jacek Dobrzynski pe platforma X.

Parchetul l-a acuzat pe Mateusz W. de „întreprinderea de acțiuni pregătitoare pentru a comite un atac terorist care ar fi putut duce la moartea sau vătămarea gravă a mai multor persoane”. „Mai mult, el a luat măsuri pentru a stabili contactul cu o organizație teroristă, inclusiv obținerea sprijinului acesteia în efectuarea atacului”, se arată în declarația de presă.

Mateusz W. a fost arestat preventiv pentru trei luni și riscă până la 12 ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Acesta este un caz rar de terorism inspirat de islamism în Polonia și evidențiază radicalizarea unui individ local mai degrabă decât factori legați de imigrație. Târgurile europene de Crăciun rămân ținte de mare interes, iar securitatea a fost sporită pe întreg continentul în timpul sezonului.

Cele mai noi