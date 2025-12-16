Imagini virale. Un cuplu de pensionari australieni a încercat să-l dezarmeze pe atacatorul de la Bondi Beach

O nouă înregistrare video de la atacul armat din Australia devine virală pe rețelele de socializare. La fel ca cetățeanul sirian, care a fost declarat „erou“ de comunitatea sa, un cuplu de australieni a încercat și el să-l dezarmeze pe unul dintre atacatori.

Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și soția sa, Sofia, în vârstă de 61 de ani, au încercat să-i protejeze pe ceilalți cetățeni înainte de a fi împușcați și ei, relatează BBC.

Imaginile surprinse de o cameră de bord îl arată pe pensionarul de 69 de ani, luptându-se cu unul dintre atacatori și luându-i arma, înainte ca amândoi să cadă pe șosea.

Bărbatul se ridică și pare să-l lovească pe presupusul atacator cu arma. Potrivit rapoartelor din presa internațională, atacatorul avea, însă, o altă armă pe care a folosit-o pentru a-i ucide pe cei doi soți.

„Deși nimic nu poate schimba durerea pierderii lui Boris și a Sofiei, simțim un sentiment copleșitor de mândrie pentru curajul și altruismul lor”, a declarat familia.

Cei doi soți evrei au fost primele persoane ucise în atacul de duminică, a relatat Sydney Morning Herald. Ulterior, decesul altor 13 persoane a fost confirmat.

Familia a precizat că cei doi pensionari erau căsătoriți de 34 de ani.

„Boris era un mecanic pensionar, cunoscut pentru generozitatea sa și dorința de a da o mână de ajutor oricui avea nevoie. Sofia a lucrat la Australia Post și a fost profund iubită de colegi și de comunitate.”, au mai declarat rudele celor doi.

Unul dintre atacatorii s-a trezit din comă

Între timp, presa australiană a relatat, marți dimineață, că al doilea atacator, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, s-a trezit din comă și este conștient în spital.

Rețeaua australiană 9News a relatat că Akram vorbește cu poliția, dar încă nu se știe ce a spus.

Poliția a descris atacul de la Bondi Beach de duminică drept un incident terorist care a vizat comunitatea evreiască.

Printre victimele ucise se numără o fetiță de 10 ani, un rabin născut în Marea Britanie, un ofițer de poliție pensionar și un supraviețuitor al Holocaustului. Vârstele victimelor variază între 10 și 87 de ani.

