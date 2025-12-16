După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

Președintele Statelor Unite a semnat luni un ordin executiv care declară fentanilul drept armă de distrugere în masă și care oferă guvernului american putere juridică suplimentară în eforturile sale de a combate traficul cu droguri sintetice. În discursul său din Biroul Oval, Donald Trump a spus că volumul de droguri care intră în SUA pe cale maritimă a scăzut cu 94%, iar diferența de procent este introdusă în Statele Unite pe cale terestră. Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”.

Statele Unite au concentrat resurse considerabile pentru combaterea traficului cu fentanil, ca parte a eforturilor sale de a securiza granița terestră cu Mexicul. Înalți oficiali ai administrației au susținut că limitele stricte privind imigrația și măsurile de securitate la frontieră impuse de Trump au dus la o scădere a consumului intern de fentanil.

Clasificarea unui narcotic drept armă de distrugere în masă este o acțiune prezidențială aproape fără precedent. Administrația Biden s-a confruntat cu presiuni din partea unui contingent bipartizan de procurori generali pentru a clasifica fentanilul drept armă de distrugere în masă.

Fentanilul, un drog sintetic, are unele utilizări farmacologice legale limitate. Acesta ajunge în Statele Unite în mare parte prin Mexic, unde cartelurile de droguri fabrică fentanilul folosind substanțe chimice importate din China. Producția de fentanil este, de asemenea, în plină expansiune în regiunea Triunghiului de Aur din Asia de sud-est, care include țări precum Laos, Myanmar și Thailanda. Drogul este periculos și din prisma faptului că acesta poate fi produs cu ușurință în laboratoarele improvizate.

Trump acuză Venezuela că susține traficul cu droguri

Donald Trump a acuzat de multe ori că Venezuela promovează traficul ilegal de fentanil în Statele Unite ca justificare pentru utilizarea forței în Marea Caraibelor. Semnarea acestui decret de către președintele american vine într-un context în care apar tot mai multe speculații cu privire la efectuarea atacurilor terestre împotriva presupuselor ținte de trafic de droguri pe teritoriul venezuelean, ca parte a campaniei sale de presiune împotriva președintelui Nicolas Maduro.

Declararea fentanilului ca armă de distrugere în masă poate oferi Statelor Unite o justificare legală suplimentară pentru a folosi forța militară împotriva Venezuelei. Trump l-a acuzat direct pe Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, că ar fi șeful „Cartel de los Soles”, o rețea formată din oficiali militari venezueleni corupți care ar coordona traficul de droguri.

Ce presupune decretul semnat de Donald Trump

Potrivit ordinului semnat de președintele american, acesta oferă Pentagonului (Departamentul de Război) resurse juridice suplimentare pentru a sprijini Departamentul de Justiție (DOJ) în combaterea traficului de droguri. DOJ este instruit mai apoi să urmărească pedepse maxime și agravante în cazurile de trafic cu fentanil. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai largă a administrației Trump de a securiza granița și de a exercita presiuni diplomatice asupra țărilor precum Mexic, Canada sau China pentru a opri fluxul de precursori chimici și droguri sintetice. Mai mult, toate Departamentele de Stat și al Trezoreriei sunt instruite să urmărească activele și instituțiile financiare care susțin producția și distribuția fentanilului și a precursorilor săi.

