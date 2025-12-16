Prima pagină » Știri externe » După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

16 dec. 2025, 13:32, Știri externe
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”

Președintele Statelor Unite a semnat luni un ordin executiv care declară fentanilul drept armă de distrugere în masă și care oferă guvernului american putere juridică suplimentară în eforturile sale de a combate traficul cu droguri sintetice. În discursul său din Biroul Oval, Donald Trump a spus că volumul de droguri care intră în SUA pe cale maritimă a scăzut cu 94%, iar diferența de procent este introdusă în Statele Unite pe cale terestră. Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”.

Statele Unite au concentrat resurse considerabile pentru combaterea traficului cu fentanil, ca parte a eforturilor sale de a securiza granița terestră cu Mexicul. Înalți oficiali ai administrației au susținut că limitele stricte privind imigrația și măsurile de securitate la frontieră impuse de Trump au dus la o scădere a consumului intern de fentanil.

Clasificarea unui narcotic drept armă de distrugere în masă este o acțiune prezidențială aproape fără precedent. Administrația Biden s-a confruntat cu presiuni din partea unui contingent bipartizan de procurori generali pentru a clasifica fentanilul drept armă de distrugere în masă.

Fentanilul, un drog sintetic, are unele utilizări farmacologice legale limitate. Acesta ajunge în Statele Unite în mare parte prin Mexic, unde cartelurile de droguri fabrică fentanilul folosind substanțe chimice importate din China. Producția de fentanil este, de asemenea, în plină expansiune în regiunea Triunghiului de Aur din Asia de sud-est, care include țări precum Laos, Myanmar și Thailanda. Drogul este periculos și din prisma faptului că acesta poate fi produs cu ușurință în laboratoarele improvizate.

Trump acuză Venezuela că susține traficul cu droguri

Donald Trump a acuzat de multe ori că Venezuela promovează traficul ilegal de fentanil în Statele Unite ca justificare pentru utilizarea forței în Marea Caraibelor. Semnarea acestui decret de către președintele american vine într-un context în care apar tot mai multe speculații cu privire la efectuarea atacurilor terestre împotriva presupuselor ținte de trafic de droguri pe teritoriul venezuelean, ca parte a campaniei sale de presiune împotriva președintelui Nicolas Maduro.

Declararea fentanilului ca armă de distrugere în masă poate oferi Statelor Unite o justificare legală suplimentară pentru a folosi forța militară împotriva Venezuelei. Trump l-a acuzat direct pe Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, că ar fi șeful „Cartel de los Soles”, o rețea formată din oficiali militari venezueleni corupți care ar coordona traficul de droguri.

Ce presupune decretul semnat de Donald Trump

Potrivit ordinului semnat de președintele american, acesta oferă Pentagonului (Departamentul de Război) resurse juridice suplimentare pentru a sprijini Departamentul de Justiție (DOJ) în combaterea traficului de droguri. DOJ este instruit mai apoi să urmărească pedepse maxime și agravante în cazurile de trafic cu fentanil. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai largă a administrației Trump de a securiza granița și de a exercita presiuni diplomatice asupra țărilor precum Mexic, Canada sau China pentru a opri fluxul de precursori chimici și droguri sintetice. Mai mult, toate Departamentele de Stat și al Trezoreriei sunt instruite să urmărească activele și instituțiile financiare care susțin producția și distribuția fentanilului și a precursorilor săi.

Recomandările autorului:

Liderii europeni se tem să riposteze la atacurile lui Trump la adresa UE de teamă că ar putea pune Ucraina în „pericol” la negocierile cu Rusia

SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor

„Suntem mai aproape ca niciodată de pace în Ucraina”, spune Donald Trump

Recomandarea video

Citește și

IMAGINI INCREDIBILE O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
13:10
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
VIDEO Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”
12:52
Cum și-a justificat Brigitte Macron reacția, după ce a numit mai multe activiste feminine ”tâ**e proaste”: ”Nu pot să regret”
ECONOMIE De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite
12:31
De ce ține Beijingul la secret criza imobiliară chineză. Sectorul construcțiilor încetinește creșterea economică sub țintele stabilite
EXTERNE Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro
12:30
Cum a reușit un copil să strice o coroană de nuntă din aur. Cântărește 2 kilograme și valorează aproape 300.000 de euro
SCANDAL O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
11:58
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
11:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Știința explică: de ce „noaptea este un sfetnic bun”?

Cele mai noi