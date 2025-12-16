Prima pagină » Știri externe » Atac violent într-o școală din apropierea Moscovei. Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal de un alt elev

Olga Borșcevschi
16 dec. 2025, 14:55, Știri externe

Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți de un alt elev la o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a anunțat poliția rusă într-un comunicat.

Un băiat de 15 ani l-a atacat pe agentul de pază cu un cuțit înainte de a-l ataca pe copilul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit aceleiași surse.

Potrivit presei ruse, trei persoane au fost rănite. Atacatorul a fost reținut. Ancheta nu exclude posibilitatea ca băiatul să fi comis omorul din animozitate personală. În plus, atacatorul este investigat pentru afiliere cu mișcări extremiste. În prezent, anchetatorii examinează conturile de socializare ale atacatorului.

