Scandal în SUA în jurul documentarului despre Melania Trump. Motivul pentru care Amazon a retras fimul dintr-un cinematograf

Mihai Tănase
06 feb. 2026, 09:50, Știri externe
Melania Trump - Foto: Hepta/Mediafax Foto

Amazon a decis să retragă proiecțiile filmului despre Melania Trump dintr-un cinematograf independent din statul Oregon, după ce proprietarul acestuia a criticat modul în care compania a reacționat la strategia de promovare a peliculei. Măsura a fost interpretată drept un gest de protest din partea gigantului american.

Potrivit publicației locale The Lake Oswego Review, directorul general al Lake Theater & Cafe a declarat că Amazon a anulat proiecțiile viitoare ale documentarului autorizat realizat de Brett Ratner, după ce compania a fost nemulțumită de mesajele promoționale folosite de cinematograf, scrie The Guardian.com.

Printre sloganurile criticate s-au numărat formulări precum: „Pentru a-ți învinge inamicul, trebuie să-l cunoști. Melania” și „Melania poartă Prada? Aflați vineri!”. Proprietarul cinematografului, Jordan Perry, a susținut că aceste mesaje au fost considerate nepotrivite de reprezentanții Amazon.

„Am primit un telefon prin care am fost informați că superiorii (adică cei de la Amazon) erau nemulțumiți de modul în care cinematograful nostru promova filmul lor (adică Melania) și că, potrivit lor, duminică va fi ultima zi de difuzare aici.”, a scris Perry  pagina oficială de Instagram a cinematografului.

Acesta a adăugat, într-o notă ironică, că speră ca Amazon să nu-i anuleze abonamentul Prime și le-a sugerat fanilor companiei să „își arate sprijinul la Whole Foods”. Totodată, Perry s-a adresat și celor care au criticat decizia de a include filmul în program.

Într-o postare intitulată „De ce eu, Jordan, am adus-o pe Melania aici”, proprietarul cinematografului a explicat că alegerea a fost motivată atât de curiozitate, cât și de nevoia financiară.

„Piața filmelor din această săptămână și din următoarea era pustie… Așadar, pentru a umple ecranul, de ce să nu luăm această inexplicabilă piesă de vanitate a soției actualului președinte?”, a scris el, adăugând că ideea i s-a părut „atât de ciudată încât devine amuzantă”.

Săli goale la documentarul despre Melania Trump

Decizia Amazon vine într-un context mai larg de controverse, după ce mai mulți observatori din SUA au semnalat o discrepanță între vânzările raportate de bilete și sălile de cinema aparent goale. Filmul a încasat aproximativ 7 milioane de dolari în weekendul de lansare pe piața americană și a debutat pe locul al treilea în box-office-ul intern.

Publicația The Daily Beast a relatat că au apărut acuzații de „vânzare de bilete false”, menite să crească artificial încasările. Citând un newsletter Substack semnat de analistul Tom Brueggemann, articolul menționează că „au existat semne că au fost cumpărate blocuri de bilete pentru weekend, apoi distribuite gratuit la aziluri de bătrâni, activiști republicani și alte părți interesate”.

Pe de altă parte, jurnalistul Matthew Belloni, de la Puck, a declarat că Amazon și lanțurile de cinematografe AMC și Regal i-au transmis că „nu au înregistrat achiziții neobișnuite de bilete”, precizând însă că aceste date pot fi dificil de verificat în mod absolut.

Nici în afara SUA documentarul nu performează

În afara Statelor Unite, filmul a avut performanțe mult mai slabe. În Marea Britanie, unde a rulat pe 155 de ecrane, producția a debutat pe locul 29 în clasamente, cu o medie de doar 212 lire sterline pe ecran în weekend.

Aproximativ 98,8% din încasările totale provin din SUA, Slovenia, țara natală a Melaniei Trump, fiind cea mai performantă piață internațională.

Filmul a fost lansat vinerea trecută în 26 de țări, însă premiera din Africa de Sud a fost anulată cu o zi înainte, distribuitorii locali invocând „climatul actual” și „evoluțiile recente”.

În Marea Britanie, unii specialiști din industrie au ridicat semne de întrebare privind o posibilă strategie de tip „four-walling”, prin care distribuitorii plătesc cinematografele pentru a asigura proiecțiile.

SPORT Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
11:30
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții”
VIDEO Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
11:30
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație”
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
11:30
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
GALERIE FOTO Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
11:19
Accident bizar la Cluj. Cine era, de fapt, șoferul care a intrat cu mașina în Noodle Pack
OPINIE Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
11:17
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat”
EXCLUSIV Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile
11:04
Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile

