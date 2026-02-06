Ion Cristoiu: „Dominația actuală se exercită pe rețelele sociale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre modul în care Statele Unite și-au mutat influența globală din zona media clasică în spațiul rețelelor sociale. Discuția a ajuns la dominația actuală a platformelor digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu arată că, în timpul Războiului Rece, americanii au investit masiv în canale media care să răspândească ideile occidentale în lume. În prezent, acest mecanism a fost înlocuit aproape complet de platformele sociale, care ajung instantaneu pe tot globul. El explică faptul că influența globală a Statelor Unite depinde acum de libertatea acestor rețele și de lipsa cenzurii.
„În timpul Războiului Rece, americanii au înființat Vocea Americii și Europa Liberă. De ce? Ca prin intermediul lor în restul lumii să ajungă ideile americane. Practic Vocea Americii și Europa Liberă au fost înlocuite cu rețele sociale. Pentru că americanii să transmită mesajele lor în restul lumii. Riscând să par neutru. Deci la rece. Dominația americană în lume, la ora actuală, se exercită prin rețelele sociale. Pentru că o rețea cum e X bate pe toată planeta. Ei din aceste rețele sociale au un mare interes să nu fie cenzură. Că dacă e cenzură, omul nu mai folosește. De exemplu, dacă cobori la copiii sub 15 ani, păi nu se mai uită ăla de 10 ani, nu mai e trafic.”, spune Ion Cristoiu.