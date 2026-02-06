În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre modul în care Statele Unite și-au mutat influența globală din zona media clasică în spațiul rețelelor sociale. Discuția a ajuns la dominația actuală a platformelor digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dominația actuală se exercită pe rețelele sociale”

Cristoiu arată că, în timpul Războiului Rece, americanii au investit masiv în canale media care să răspândească ideile occidentale în lume. În prezent, acest mecanism a fost înlocuit aproape complet de platformele sociale, care ajung instantaneu pe tot globul. El explică faptul că influența globală a Statelor Unite depinde acum de libertatea acestor rețele și de lipsa cenzurii.