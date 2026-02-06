Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va declara combinatul siderurgic Liberty Galaţi drept obiectiv strategic. În acest fel, va fi rezolvată şi problema salariilor restante asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, spun autorităţile din judeţ.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, consideră că activitatea va putea fi salvată şi relansată prin noul cadru legislativ.

„Combinatul Siderurgic Liberty este un obiectiv vital pentru Galați și pentru economia României. Este esențial ca toate etapele procedurale necesare finalizării pașilor importanți făcuți în aceste zile să fie parcurse cât mai rapid, pentru salvarea combinatului și relansarea activității siderurgice”, a scris pe facebook șeful CJ Galați.

Măsura va fi adoptată printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului. Pe lângă faptul că va fi declarat obiectiv strategic, vor urma şi alte măsuri măsuri administrative și legislative care vor permite soluționarea a trei aspecte importante pentru viitorul unității.

„Deblocarea plății salariilor restante pentru cei aproximativ 3.000 de angajați ai combinatului. Salariile neachitate de trei luni vor fi acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fond care, ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006, va putea fi accesat și de Liberty Galați. Evitarea debranșării combinatului de la rețeaua electrică, o măsură care ar fi afectat grav instalațiile industriale și ar fi generat riscuri majore, inclusiv de securitate, pe platforma siderurgică. De asemenea, ar fi fost afectate alte 78 de companii, cu peste 3.000 de angajați, racordate la aceeași rețea electrică”, a mai scris Costel Fotea.

Prin decizia Tribunalului Galați din 28 ianuarie, a fost aprobată şi modificarea planului de restructurare propus de consorțiul administratorilor concordatari.

Astfel, pe 12 martie se vor depune ofertele la licitația internațională pentru valorificarea activelor combinatului și atragerea unui investitor strategic.

