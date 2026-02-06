Prima pagină » Actualitate » Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat

Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat

Luiza Dobrescu
06 feb. 2026, 09:17, Actualitate
Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va declara combinatul siderurgic Liberty Galaţi drept obiectiv strategic. În acest fel, va fi rezolvată şi problema salariilor restante asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, spun autorităţile din judeţ. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, consideră că activitatea va putea fi salvată şi relansată prin noul cadru legislativ.

„Combinatul Siderurgic Liberty este un obiectiv vital pentru Galați și pentru economia României.

Este esențial ca toate etapele procedurale necesare finalizării pașilor importanți făcuți în aceste zile să fie parcurse cât mai rapid, pentru salvarea combinatului și relansarea activității siderurgice”, a scris pe facebook șeful CJ Galați.

Măsura  va fi adoptată printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului. Pe lângă faptul că va fi declarat obiectiv strategic, vor urma şi alte măsuri  măsuri administrative și legislative care vor  permite soluționarea a trei aspecte importante pentru viitorul unității.

„Deblocarea plății salariilor restante pentru cei aproximativ 3.000 de angajați ai combinatului.

Salariile neachitate de trei luni vor fi acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fond care, ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006, va putea fi accesat și de Liberty Galați.

Evitarea debranșării combinatului de la rețeaua electrică, o măsură care ar fi afectat grav instalațiile industriale și ar fi generat riscuri majore, inclusiv de securitate, pe platforma siderurgică.

De asemenea, ar fi fost afectate alte 78 de companii, cu peste 3.000 de angajați, racordate la aceeași rețea electrică”, a mai scris Costel Fotea.

Prin decizia Tribunalului Galați din 28 ianuarie, a fost aprobată şi modificarea planului de restructurare propus de consorțiul administratorilor concordatari.

Astfel, pe 12 martie se vor depune ofertele la licitația internațională pentru valorificarea activelor combinatului și atragerea unui investitor strategic.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie

Soarta combinatului Sidex Galați, la mâna guvernului. Ce au discutat miniștrii cu reprezentanții fabricii, care e cu un picior în groapă

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Reacția lui Elon Musk după ce premierul Spaniei a cerut limitarea accesului la rețelele sociale

Cele mai noi

Trimite acest link pe