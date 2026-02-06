Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit

Furtuna Leonardo a lovit violent Peninsula Iberică, provocând inundații masive și alunecări de teren în Spania și Portugalia. Deja mii de persoane au fost evacuate de urgență. Autoritățile au anunțat deja că există și victime omenești.

Furtuna Leonardo a măturat Peninsula Iberică, lăsând în urmă un bilanț dramatic. Inundații extinse, alunecări de teren și perturbări majore ale transportului au fost raportate în mai multe regiuni din Spania și Portugalia, unde mii de locuitori au fost forțați să-și părăsească locuințele.

În Portugalia, autoritățile au emis alertă roșie pentru bazinul râului Tagus, în districtul Santarem, din cauza riscului ridicat de inundații severe generate de ploile persistente. Potrivit agenției de presă LUSA, Autoritatea Națională pentru Protecție Civilă a avertizat că zonele riverane trebuie evacuate în termen de șapte ore.

Autoritățile locale din Santarem au activat serviciile de urgență, în condițiile în care debitul râului Tagus s-a dublat în ultimele zile. În sudul Portugaliei, situația s-a deteriorat rapid începând de miercuri, determinând evacuări de urgență și intervenția ambarcațiunilor semirigide puse la dispoziție de marină, potrivit ziarului Correio da Manha, citat de AA.com.tr.

Autoritățile portugheze au anunțat că alți patru cetățeni au fost salvați joi, bilanțul total ajungând la 93 de persoane evacuate sau recuperate din zonele inundate.

Totodată, a fost confirmat decesul unui bărbat de 70 de ani, care a murit pe 4 februarie, după ce autoturismul său a fost luat de ape în apropierea unui baraj inundat.

Regiunea Andaluzia, devastată de furtuna Leonardo

În Spania, furtuna Leonardo a provocat pagube majore în regiunea Andaluzia. Autoritățile au ordonat evacuarea completă a localității Grazalema, unde, în mai puțin de o săptămână, au căzut peste 800 de litri de apă pe metru pătrat, depășind capacitatea sistemelor de drenaj și destabilizând infrastructura, potrivit Antena3.com.

Ploile torențiale au inundat locuințe și artere rutiere, iar în zonele înalte ale orașului au fost raportate alunecări de teren. Transportul a fost grav afectat în toată Andaluzia: traficul feroviar a fost aproape complet suspendat, peste 150 de drumuri au fost închise, iar mai multe zboruri de pe aeroportul Málaga-Costa del Sol au fost anulate sau deviate din cauza rafalelor puternice de vânt.

Serviciile de urgență continuă căutările unei femei de 35 de ani, luată de curentul unui râu în localitatea Sayalonga, din provincia Malaga. În total, peste 4.000 de persoane au fost evacuate din regiune, din cauza riscului extrem de revărsare a râurilor.

Autoritățile spaniole au raportat peste 7.000 de intervenții legate de furtună în Andaluzia de la debutul fenomenului. Joi dimineață, străzile din Grazalema erau complet inundate, după ce furtuna a adus peste 600 de litri de precipitații pe metru pătrat în doar 36 de ore, potrivit agenției meteorologice AEMET.

Poliția din Cadiz a intervenit în mai multe zone, înaintând prin apă până la brâu pentru a salva persoane blocate într-o clădire abandonată. De asemenea, Garda Civilă continuă căutările unei femei dispărute în apropiere de Malaga, despre care se crede că a căzut într-un râu umflat în timp ce încerca să-și salveze câinele.

Deși condițiile meteo încep să se amelioreze în sudul Spaniei, provincia Cadiz a ridicat alertele roșii joi după-amiază.

Meteorologii avertizează însă că sunt așteptate noi episoade de ploi torențiale și furtuni în zilele următoare, îndemnând populația să respecte indicațiile oficiale și să evite deplasările în zonele afectate.