Victor Ponta: „Singurii care au acces la guvernul Bolojan sunt cei de la multinaționale”

Victor Ponta a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, unde a discutat probleme politice actuale legate de București și guvern. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta ridiculizează lamentările noului primar general despre lipsa fondurilor în București, subliniind că probleme identice existau pe vremea sa ca primar, însă criticile sunt azi țintite selectiv.

„Nu ți se pare foarte tare chestia asta? Cum se jeluiesc toți în frunte cu noul primar general Ciucu, vai ce rău e cu Bucureștiul, că nu are bani, dar nimeni nu zice cine a fost până acuma la primărie” , spune Victor Ponta

Ponta mai critică o ordonanță de guvern emisă de Ilie Bolojan, care permite companiilor străine să scoată profituri din România fără limită, favorizând multinaționalele în detrimentul populației sărăcite.