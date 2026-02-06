Victor Ponta: „Singurii care au acces la guvernul Bolojan sunt cei de la multinaționale”

Victor Ponta a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, unde a discutat probleme politice actuale legate de București și guvern. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Victor Ponta ridiculizează lamentările noului primar general despre lipsa fondurilor în București, subliniind că probleme identice existau pe vremea sa ca primar, însă criticile sunt azi țintite selectiv.
„Nu ți se pare foarte tare chestia asta? Cum se jeluiesc toți în frunte cu noul primar general Ciucu, vai ce rău e cu Bucureștiul, că nu are bani, dar nimeni nu zice cine a fost până acuma la primărie” , spune Victor Ponta
Ponta mai critică o ordonanță de guvern emisă de Ilie Bolojan, care permite companiilor străine să scoată profituri din România fără limită, favorizând multinaționalele în detrimentul populației sărăcite.
Marius Tucă: „Mai e o chestiune despre care vorbește lumea și tu știi mai bine ca oricine. Asta, că după vremea lui Dragnea se vorbea că populația e din ce în ce mai sărăcită și multinaționalele din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să scoată profitul din România fără limită”
Victor Ponta: „Am văzut-o și știu de ce. Pentru că atât consilierii, de fapt toți sunt mână în mână numai cu multinaționalele. Tu ai văzut vreo întâlnire? Ai văzut să-i primească premierul pe reprezentanții Asociației Micilor Fermieri din România sau a Întreprinzătorilor Români, pe cei bolnavi de cancer care țipă săracii în stradă? Nu. În fiecare zi are o întâlnire cu niște oameni de afaceri din străinătate, dar nu-i întreabă cât plătesc aici taxe sau ce investiții au.”