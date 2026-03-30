Dominik Krause, în vârstă de 35 de ani, a fost ales primar al orașului Munchen. Acesta a marcat momentul printr-un gest public: și-a sărutat logodnicul pe scenă, imediat după anunțarea rezultatului alegerilor.

Dominik Krause, noul primar din Munchen

Candidatul Alliance 90/The Greens a câștigat alegerile locale cu 56,4% din voturi, învingându-l în turul decisiv pe fostul primar, Dieter Reiter.

Prin acest rezultat, Krause devine primul reprezentant al Verzilor care ajunge în această funcție, după 42 de ani în care administrația orașului a fost condusă de social-democrați.

Imediat după confirmarea victoriei, Dominik Krause a urcat pe scenă alături de logodnicul său, Sebastian Müller. Cei doi s-au sărutat în fața susținătorilor, iar noul primar i-a transmis public un mesaj:

„Iubirii vieții mele, fără de care toate acestea nu ar fi fost posibile”.

Ulterior, într-un mesaj publicat pe Instagram, noul primar al orașului Munchen le-a mulțumit cetățenilor care l-a votat.

„Munchen, ești pur și simplu nebun! Orașul nostru a ales să se ridice astăzi. Îți mulțumim pentru această încredere incredibilă. Hai să o facem!”.

Profilul noului primar. Cine este Dominik Krause

Dominik Krause este fizician de profesie și este membru al consiliului local din 2014. În 2025, a preluat temporar atribuțiile de primar în absența lui Dieter Reiter, perioadă în care a gestionat activitatea administrației fără disfuncționalități, potrivit dw.com.

El locuiește împreună cu logodnicul său, Sebastian Müller, medic. Presa germană îl descrie ca fiind implicat în viața socială și culturală a orașului.

Dominik Krause a declarat imediat după anunțarea rezultatelor că se simte onorat de încrederea primită. Krause a descris momentul ca fiind unul de „înnoire și spirit de nou început”, afirmând că această stare se resimte puternic în rândul locuitorilor, potrivit sursei citate.

Principalele obiective ale noului primar din Munchen

Activ în politica locală încă din 2014, noul primar al orașului München a anunțat, după confirmarea victoriei, că va începe rapid consultări pentru formarea unei majorități în consiliul municipal.

Printre variantele luate în calcul se află și o posibilă colaborare cu Christian Social Union in Bavaria (CSU). Scenariu mai puțin obișnuit în politica locală, dar considerat fezabil în actualul context electoral.

Krause a indicat accelerarea procedurilor administrative în domeniul locuințelor și al infrastructurii, sectoare criticate frecvent pentru ritmul lent de implementare. În același timp, a precizat că își propune să mențină profilul deschis și divers al orașului, continuând politicile sociale și culturale existente.