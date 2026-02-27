27 Februarie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Ursului Polar. Bayern München împlinește 126 de ani. Cutremur de 8,8 grade zguduie Chile

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Ursului Polar este sărbătorită anual pe 27 februarie și are rolul de a atrage atenția asupra protejării uneia dintre cele mai impresionante specii ale Arcticii. Inițiativa este susținută de organizații precum Polar Bears International, care promovează acțiuni concrete pentru reducerea impactului schimbărilor climatice asupra habitatului natural al acestor animale. Ursul polar trăiește în regiunea arctică și depinde de gheața marină pentru a vâna, în special foci. Din cauza încălzirii globale, gheața se topește într-un ritm accelerat, ceea ce îngreunează accesul la hrană și afectează supraviețuirea speciei. Această zi încurajează educația, responsabilitatea față de mediu și reducerea amprentei de carbon. Prin gesturi simple, precum economisirea energiei, utilizarea transportului sustenabil și informarea corectă, fiecare cetăţean poate contribui la protejarea ursului polar și a ecosistemului arctic.

Pe 27 februarie 1900, în orașul München, un grup de 11 jucători conduși de Franz John a pus bazele clubului FC Bayern München. Decizia a fost luată în urma unei neînțelegeri cu administraţia unui alt club sportiv local, ceea ce a dus la formarea unei noi echipe dedicate exclusiv fotbalului. De-a lungul timpului, Bayern a devenit cel mai titrat club din Germania, câștigând numeroase trofee interne și internaționale, inclusiv multiple ediții ale Bundesliga și ale UEFA Champions League. Culorile tradiționale sunt roșu și alb, iar stadionul actual, Allianz Arena, inaugurat în 2005, este unul dintre cele mai moderne din Europa. Clubul are milioane de suporteri în întreaga lume și este recunoscut pentru stabilitate financiară, academie puternică și o cultură organizațională solidă. Astăzi, FC Bayern München este recunoscut la nivel mondial pentru performanțele sale sportive, pentru jucători legendari și pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea fotbalului european.

Pe 27 februarie 2010, un cutremur puternic, cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter, a lovit centrul statului Chile, fiind unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate vreodată la nivel mondial. Epicentrul a fost localizat în apropierea orașului Concepción, iar mișcarea tectonică a fost resimțită puternic și în capitala Santiago de Chile. Cutremurul s-a produs la ora locală 03:34 și a durat aproximativ trei minute. Seismul a generat un tsunami care a afectat grav zonele de coastă chiliene și a traversat Oceanul Pacific, determinând alerte în mai multe țări. Bilanțul oficial a indicat peste 500 de persoane decedate și pagube materiale uriașe, evaluate la zeci de miliarde de dolari. Numeroase clădiri, drumuri și poduri au fost distruse sau grav avariate, iar sute de mii de oameni au rămas fără locuințe. Evenimentul, cunoscut și sub numele de cutremurul „Maule 2010”, a evidențiat atât vulnerabilitatea regiunilor seismice din zona Cercului de Foc al Pacificului, cât și importanța normelor stricte de construcție antisismică din Chile, care au limitat proporțiile tragediei în comparație cu magnitudinea extrem de ridicată a seismului.

Nașteri 🎂

🎂272: Constantin cel Mare ♛

🎂1711: Constantin Mavrocordat ♛ de șase ori domn al Țării Românești și de patru ori domn al Moldovei

🎂1902: John Steinbeck 🇺🇸✒️ cunoscut pe scară largă pentru romanul care a câștigat Premiul Pulitzer Fructele mâniei (1939), romanele La răsărit de Eden (1952) și Șoareci și oameni (1937)

🎂1928: Ariel Sharon 🇮🇱🗣 cel de-al 11-lea prim ministru al Israelului

🎂1932: Elisabeth Taylor 🇺🇸🎬 considerată „ultimul star al Hollywoodului de altădată”. A fost distinsă cu Premiul Oscar de două ori

🎂1939: Kenzō Takada 🇯🇵🇫🇷⚗️👔 a fondat Kenzo, o marcă globală de parfumuri, vestimentație și produse de îngrijire a pielii. În 1988, linia de parfumuri pentru femei a început cu Kenzo de Kenzo (acum cunoscut sub numele Ça Sent Beau), Parfum d’été, Le monde est beau și L’eau par Kenzo. Kenzo pour Homme a fost primul său parfum pentru bărbați, lansat în 1991. FlowerbyKenzo, lansat în 2000, a fost numit de către Vogue ca fiind unul dintre cele mai bune parfumuri clasice franțuzești dintotdeauna

🎂1957: Adrian Smith 🇬🇧🎸 Iron Maiden

🎂1974: Colin Edwards 🇺🇸🏍🏁 de două ori campion World Superbike

Decese 🕯

🕯️1920: Alexandru D. Xenopol 🇷🇴✒️ autorul primei mari sinteze a istoriei românilor. S-a distins și ca un filozof al istoriei de talie mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici români, alături de elevul său, Nicolae Iorga

🕯️1936: Ivan Pavlov 🇷🇺🐶 I-a fost acordat Premiul Nobel pentru Medicină în 1904 pentru cercetări referitoare la sistemul digestiv. Pavlov a fost cunoscut pentru că a fost primul care a studiat fenomenul condiționării clasice, în experimentele pe care le-a făcut cu câini

🕯️1955: Alexandru Marcu 🇷🇴🗣 subsecretar de Stat în Ministerul Propagandei, în Guvernul condus de Ion Antonescu. A murit în închisoarea Văcărești

🕯️2015: Leonard Nimoy 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Spock din Star Trek: Seria Originală, un serial ce a fost difuzat timp de trei sezoane, între 1966 și 1969

🕯️2015: Boris Nemțov 🇷🇺🗣 critic al intervenției Rusiei în Ucraina și al anexării Crimeii, a fost asasinat la mică distanță de Kremlin, în timp ce făcea pregătiri pentru un marș anti-guvernamental

Evenimente📋

📋🐻‍❄️ Ziua Internațională a Ursului Polar, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la starea de conservare a ursului polar. Evenimentul are loc începând cu 2011

Calendar 🗒

🗒1470: Ștefan cel Mare atacă și incendiază orașul Brăila în încercarea sa de a scoate de sub influența otomană Țara Romanească și de a-l îndepărta pe Radu cel Frumos de la tron

🗒1560: Se semnează Tratatul de la Berwick între Anglia și nobilii scoțieni, care avea să conducă la alungarea francezilor din Scoția

🗒1594: Henric al IV-lea este încoronat rege al Franței, punând astfel bazele dinastiei Bourbonilor

🗒1617: Suedia și Rusia încheie Tratatul de la Stolbovo punând capăt Războiului ingrian, care avea să închidă accesul Rusiei la Marea Baltică

🗒1626: Un edict promulgat de cardinalul Richelieu interzice practicarea duelurilor

🗒1844: Republica Dominicană își câștigă independența față de Haiti

🗒1861: Trupele rusești trag asupra unei mulțimi din Varșovia care protesta împotriva ocupației ruse. Sunt uciși cinci protestatari

🗒1882: Premiera, la Gimnaziul român din Brașov, a primei operete românești: „Crai nou”, de Ciprian Porumbescu

🗒1900: Este fondat Partidul Laburist britanic

🗒1900: Este fondat FC Bayern München

🗒1932: Revista Nature a publicat un articol de James Chadwick prin care se descrie existența neutronului

🗒1933: Clădirea Reichstag-ului german din Berlin a fost distrusă într-un incendiu, moment-cheie în preluarea puterii de către naziști

🗒1938: A fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea și sfârșitul regimului parlamentar

🗒1940: Biochimiștii americani Martin Kamen și Sam Ruben descoperă izotopul carbon-14

🗒1951: În SUA intră în vigoare al 22-lea Amendament al Constituției Statelor Unite care limitează termenul prezidențial la un maxim de două mandate

🗒1964: Guvernul italian anunță că acceptă sugestii cu privire la modul de a salva de la prăbușire renumitul Turn înclinat din Pisa

🗒1967: Dominica își câștigă independența față de Marea Britanie

🗒1991: Războiul din Golf: Președintele american George Bush anunță „Kuwaitul este eliberat”

🗒2010: Un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter a zguduit centrul statului Chile

