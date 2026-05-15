Marco Rubio a călătorit alături de Donald Trump în China, cu toate că se afla pe lista de sancțiuni a Beijingului. Ce soluție de compromise s-a găsit

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a călătorit săptămâna aceasta alături de Donald Trump la Beijing, deși era oficial sancționat de către Beijing și avea interdicție de a păși pe teritoriul chinez, relatează The New York Times. Această vizită a fost o premieră în diplomație, întrucât Rubio este primul oficial american de rang înalt care intră în China în timp ce se află sub sancțiunile acestei țări.

Nimeni nu părea să se bucure mai mult de tavanul din Marea Sală a Poporului decât secretarul de stat Marco Rubio. Deoarece este cel mai important diplomat american, cât și consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, era evident că îl va însoți pe șeful statului în cea mai importantă călătorie externă din acest an.

De ce a apare Marco Rubio pe lista sancțiunilor

Cu toate acestea, Guvernul de la Beijing l-a sancționat în trecut de două ori pe Rubio în anul 2020, în perioada în care acesta activa ca senator de Florida. Marco Rubio a fost atunci autorul principal al unor legi din Congresul american care au criticat dur reprimarea democrației din Hong Kong și abuzurile împotriva minorității uigure din regiunea Xinjiang. Ca răspuns la gesturile lui Rubio, Beijingul a impus, printre altele, o interdicție de a călători în China.

Ce soluție s-a găsit pentru ca Rubio să meargă în China

Pentru a depăși acest impediment, soluția chinezilor a fost una simplă, care i-a permis secretarului de stat să-l însoțească pe Trump la Beijing. Oficialii chinezi au declarat că sancțiunile au fost impuse senatorului Rubio și nu omului care este acum oficial în cabinetul președintelui american.

„Sancțiunile sunt îndreptate împotriva acțiunilor și retoricii domnului Rubio privind China, pe vremea când a fost senator american”, a declarat Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, într-o declarație acordată publicației The New York Times.

Marco Rubio a făcut parte din delegația oficială condusă de președintele Trump la Beijing și a participat la negocierile strategice din Marea Sală a Poporului alături de alte figuri cheie din Statele Unite, precum Scott Bessent, Pete Hegseth, Elon Musk, Tim Cook și mulți alții. În cadrul discuțiilor au fost invocate și subiecte sensibile, precum războiul din Ucraina sau situația Taiwanului.

