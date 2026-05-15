Trump semnalează că se opune independenței Taiwanului: „Ar presupune să ducem un război la 15.000 km. Nu vreau asta. Vreau să calmez China”

Donald Trump a spus într-o intervenție la la Fox News că se opune oficial declarării independenței Taiwanului (Republica Chinei) față de Republica Populară Chineză.
Vineri, președintele american a atenționat Taiwanul împotriva declarării formale a independenței față de China, după ce liderul chinez Xi Jinping a presat SUA să înceteze să mai sprijine republica autonomă care controlează insula din 1949, cu capitala la Taipei.
Trump a spus că a încheiat cea de-a doua sa vizită de stat din China cu „înțelegeri comerciale fantastice”, în ciuda detaliilor vagi privind soluționarea războiului cu Iran.
În interviul acordat Fox News, găzduit de jurnalistul Brett Baier, Trump a spus că nu dorește ca americanii să ducă un război la 15.000 de km de casa lor și a îndemnat China și Taiwanul la calm.
„Ar presupune să călătorim 9500 de mile (15.000 de km) pentru a duce un război. Nu caut asta. Vreau ca ambele să se calmeze. Vreau ca China să se calmeze”, a spus președintele SUA, la o zi după încheierea summitului de la Beijing.
La summitul organizat între 13 și 15 mai 2026, președintele Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, în capitala Republcii Populare Chineze, unde au discutat aproape 3 ore pe mai multe teme, inclusiv pe războiul din Iran, soluționarea crizei petroliere și comerț.
