Trump semnalează că se opune independenței Taiwanului: „Ar presupune să ducem un război la 15.000 km. Nu vreau asta. Vreau să calmez China”

Donald Trump a spus într-o intervenție la la Fox News că se opune oficial declarării independenței Taiwanului (Republica Chinei) față de Republica Populară Chineză.

Vineri, președintele american a atenționat Taiwanul împotriva declarării formale a independenței față de China, după ce liderul chinez Xi Jinping a presat SUA să înceteze să mai sprijine republica autonomă care controlează insula din 1949, cu capitala la Taipei.

Trump a spus că a încheiat cea de-a doua sa vizită de stat din China cu „înțelegeri comerciale fantastice”, în ciuda detaliilor vagi privind soluționarea războiului cu Iran.

Trump: Nu vreau un război la 9.500 de mile!

În interviul acordat Fox News, găzduit de jurnalistul Brett Baier, Trump a spus că nu dorește ca americanii să ducă un război la 15.000 de km de casa lor și a îndemnat China și Taiwanul la calm.

„Ar presupune să călătorim 9500 de mile (15.000 de km) pentru a duce un război. Nu caut asta. Vreau ca ambele să se calmeze. Vreau ca China să se calmeze”, a spus președintele SUA, la o zi după încheierea summitului de la Beijing.

La summitul organizat între 13 și 15 mai 2026, președintele Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, în capitala Republcii Populare Chineze, unde au discutat aproape 3 ore pe mai multe teme, inclusiv pe războiul din Iran, soluționarea crizei petroliere și comerț.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: