După demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, Donald Trump a găsit imediat un înlocuitor: „Există un singur om care să-i ia locul – Tim Cook de la Apple”

La scurt timp după demisia CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, președintele american Donald Trump a precizat pe pagina sa de socializare Truth Social că cel mai potrivit om să preia conducerea gigantului din industria cipurilor AI este Tim Cook, fostul CEO al Apple, care ocupă în prezent poziția de președinte executiv al companiei.

„ACUM, CĂ JENSEN HUANG, CEO-ul Nvidia, care a făcut o treabă fantastică, a demisionat, mai există un singur om care să-i ia locul – TIM COOK de la Apple. O legendă înlocuiește o legendă!

Donald Trump are o relație strânsă atât cu Jensen Huang, cât și cu Tim Cook. Ambii fac parte din cercul de lideri de afaceri cu care președintele SUA se consultă frecvent pe teme conexe industriei tehnologice și AI. Cu doar câteva zile înainte de demisie, Trump i-a luat apărarea lui Huang în fața presei și a declarat că îl crede pe cuvânt pe acesta că nu a știut de presupusele legături cu serviciile secrete chineze ale femeii respective.

În ciuda propunerii lui Donald Trump pentru șefia Nvidia, alegerea noului CEO revine în totalitate consiliului de administrație al companiei. Cu toate acestea, intervenția președintelui american poate să aibă un oarecare impact, având în vedere rolul strategic al Nvidia în industria globală de inteligență artificială și rolul pe care Statele Unite și l-au asumat în competiția cu China în acest domeniu.

Jensen Huang, cofondatorul Nvidia care a condus compania timp de peste 33 de ani, a demisionat cu efect imediat din funcțiile de președinte, CEO și membru al consiliului de administrație. Decizia a venit după ce presa americană a dezvăluit că acesta a avut două relații extraconjugale. Una dintre relații a fost cu o femeie de afaceri suspectată de serviciile de informații ale SUA că ar fi spion chinez, caz investigat inclusiv de FBI.