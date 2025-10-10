DONALD TRUMP se declară nemulțumit de cheltuielile militare insuficiente ale SPANIEI/ „Poate ar trebui să fie dată afară din NATO”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Spania merită să fie „dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor sale militare insuficiente.

„Am avut un participant întârziat, și anume Spania”, a declarat Trumo, referindu-se la acordul NATO de a aloca 5% din PIB-ul țării pentru cheltuielile în domeniul securității.

În iunie, țările NATO s-au angajat la un summit de la Haga să-și crească substanțial cheltuielile militare, o „mare victorie” revendicată de Trump.

„Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu contează. Sincer, poate ar trebui să fie dați afară din NATO”, a amenințat Trump, citat de cotidianul Le Figaro.

Spania a respins angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli militare

Aliații au anunțat că vor aloca „cel puțin 3,5% din PIB” cheltuielilor militare și încă1,5% securității, ceea ce ar include „protecția infrastructurilor critice” și apărarea „rețelelor”. Mulți lideri europeni, printre care se numără și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, au avertizat că aceste niveluri vor fi greu de atins. Sanchez a insistat că bugetul alocat pentru securitate este „suficient” în prezent.

„Dacă ar fi existat un alt premier astăzi, Spania ar fi semnat bugetul de securitate de 5%, iar acest lucru ar fi fost o greșeală completă pentru Spania. Nu am făcut-o. Am decis să urmăm calea capabilităților. Aceasta este o cale suverană, respectuoasă față de restul aliaților noștri, care își demonstrează angajamentul față de capacitățile necesare pentru a obține un răspuns eficient la provocările viitoare”, a răspuns Sanchez.

Președintele SUA a denunțat nivelul redus al cheltuielilor militare ale Spaniei, acuzând statul că nu își respectă angajamentul față de organizație.

