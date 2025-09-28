După Nepal, protestele Gen Z au ajuns în PERU. Cel puțin 14 protestatari și 12 polițiști, răniți în ciocnirile violente de la Lima

Noi ciocniri au izbucnit sâmbătă noaptea între demonstranți și Poliția din Lima, capitala statului sud-american Peru.

Mascați și purtând glugi, protestatarii s-au adunat și au ridicat gardurile de protecție, amplasate în jurul clădirii Congresului Republicii, pentru a le folosi ca arme împotriva scuturilor agenților de Poliție.

Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei jurnaliști, au fost rănite, în timp ce Poliția a raportat 12 ofițeri răniți.

Într-o declarație, Poliția a apărat utilizarea forței ca fiind „legitimă” și „în conformitate cu legea”, notează Le Figaro.

Tulburările din Peru durează de luni de zile

De câteva săptămâni, tinerii peruani s-au mobilizat împotriva Guvernului și a Congresului, pe care le consideră corupte.

La originea acestei mobilizări se află un colectiv antiguvernamental, numit „Generația Z”, al cărui simbol este steagul anime-ului japonez „One Piece”, inspirat din manga cu același nume.

Steagul a fost folosit ca un simbol al rezistenței în mișcările conduse de tineri din Nepal și Indonezia.

Tulburările din Peru durează de luni de zile, alimentate de un val de criminalitate.

Protestatarii, majoritatea studenți, s-au mobilizat inițial din cauza unei controversate reforme a pensiilor, care, printre altele i-ar fi forțat pe lucrătorii independenți să contribuie la fondurile de pensii private și ar fi limitat retragerile.

Guvernul a dat înapoi, dar protestele au continuat, tinerii exprimându-și frustrarea față de corupție și lipsa de responsabilitate a politicienilor.

