De la clubbing la ajutat victimele cutremurelor: Cine este liderul protestelor Gen Z din NEPAL, viitor CANDIDAT la alegerile din martie

27 sept. 2025, 18:45, Știri externe
Sudan Gurung, liderul recentelor proteste conduse de tinerii din Nepal, care au răsturnat Guvernul în câteva zile, a anunțat că va candida la alegerile generale din martie. El spune că mișcarea sa va „lupta până la sfârșit” pentru a construi un guvern popular.

Sudan Gurung a declarat că grupul său mobilizează deja susținători la nivel național pentru a forma o „mișcare pentru schimbare”, mai degrabă decât un partid politic tradițional.

„Ne-au târât în politică”, a spus el despre fostul guvern de politicieni „egoiști” și „corupți”.

„Dacă vor politică, vor obține politică. Vom candida la următoarele alegeri pentru că acum nu vom mai da înapoi”.

De la petreceri și mers prin cluburi la ajutat victimele cutremurelor: Cine este Sudan Gurung

Gurung, în vârstă de 36 de ani, a devenit cunoscut ca imaginea unei revolte populare conduse în mare parte de Generația Z din Nepal.

El este președintele Hami Nepal, un ONG condus de tineri care ajută la programele de reabilitare post-cutremur și de răspuns la situații de urgență.

Gurung ar fi un „filantrop dedicat”, care se ocupă de strângerea de resurse prin intermediul ONG-ului său de aproape un deceniu, conform NDTV.

Prin asociația sale, Gurung a coordonat finanțare internațională și a obținut donații pentru comunitățile afectate de inundații, alunecări de teren și cutremure.

Înainte de aceasta, viața sa se concentra în principal pe petreceri și mers prin cluburi, deoarece el avea un job de manager de evenimente.

Tragedia care i-a schimbat viața

Gurung s-a îndreptat spre activism după ce s-a confruntat cu o tragedie personală în timpul cutremurului din 2015, când și-a pierdut propriul copil.

„Un copil a murit în brațele mele. Nu voi uita niciodată acel moment”, a spus el la acea vreme.

Dându-și seama că Nepalul nu avea echipe eficiente de răspuns la situații de urgență, Gurung a înființat Hami Nepal 2020. Organizația non-profit a crescut până a ajuns să aibă peste 1.600 de membri.

Cum s-au implicat Sudan și organizația sa în protestele din Nepal

Înainte ca violențele din Nepal să escaladeze, Gurung și Hami Nepal au cerut populației să iasă la proteste pașnice în întreaga țară, ca semn al opoziției fată de decizia Guvernului de pe 4 septembrie de a interzice rețelele sociale.

Hami Nepal s-a folosit de Instagram și Discord pentru a îndemna oamenii să protesteze.

Ei au distribuit și câteva videoclipuri, intitulate „cum să protestezi”, în care de exemplu le spuneau studenților să fie îmbrăcați în uniforme și să aibă cărțile și gențile cu ei în timpul protestelor.

Pe 8 septembrie, Hami Nepal a organizat primele proteste la Kathmandu.

Escaladarea violențelor, Parlamentul incendiat, politicienii fugiți

Demonstrațiile care au izbucnit după ce guvernul nepalez a blocat platformele de socializare s-au transformat curând într-o expresie a nemulțumirii mai largi, alimentată de furia față de corupție, violența autorităților și impunitatea membrilor elitei.

Zeci de tineri demonstranți au fost uciși după ce Poliția a deschis focul, și alte mii au fost răniți.

Demonstranții au luat apoi cu asalt clădirea Parlamentului, pe care au incendiat-o, și au vizat și Curtea Supremă și alte clădiri publice, dar și casele prim-ministrului și ale altor miniștri.

După ce le-a cerut miniștrilor săi să rămână la posturi, prim-ministrul a fugit cu un elicopter.

Violența împotriva funcționarilor publici și vandalizarea clădirilor guvernamentale și politice au cuprins țara până când Armata a preluat controlul , a impus interdicții și a facilitat dialogul între toate părțile interesate.

Pe 12 septembrie, Sushila Karki a fost numit prim-ministru interimar al Nepalului.

Pe 13 septembrie, protestele se potoliseră.

„Vocea fiecărui om din Nepal să fie auzită”

Gurung crede că mișcarea sa este gata să guverneze, cu voluntari care formează comitete juridice și de comunicare și adună doleanțele populației din întreaga țară, prin platforme precum Discord, care a fost folosit pentru mobilizare în timpul protestelor, și Instagram.

El a spus că echipa sa lucrează pentru a se asigura că „vocea fiecărui om din Nepal este auzită”, notează Al-Jazeera.

Se pare că Gurung nu va candida independent ci „ca grup”.

„Dacă voi fi candidat independent, nu vom avea această forță de tineri”, a spus el. „Împreună, suntem mai puternici.”

Mișcarea lui Gurung s-a angajat să meargă pe o agendă largă dincolo de anticorupție. Intenționează să lucreze pentru a stimula sectorul turistic din Nepal, consolidând relațiile cu vecinii India și China fără „interferențe externe”:

„Noi trebuie să-i respectăm, ei trebuie să ne respecte”, a spus Gurung.

„Dacă oamenii mă aleg pe mine, cu siguranță voi candida”

Sudan a spus că nu vrea să vadă vechea gardă politică contestând votul din martie și i-a cerut prim-ministrului interimar Sushila Karki să accelereze investigațiile privind corupția și uciderea protestatarilor.

„Vom fi siguri că investigația este făcută corect, la timp, astfel încât aceia să nu participe la alegeri”, a spus Gurung.

Când a fost întrebat dacă vrea să devină el însuși prim-ministru, Gurung a spus:

„Nu voi spune că sunt persoana potrivită în acest moment… dar dacă oamenii mă aleg pe mine, cu siguranță voi candida.”

El a vorbit și despre încercările de a-l reduce la tăcere, spunând că mulți au încercat să „mă demotiveze, au încercat să mă urmărească, au încercat să mă sperie”.

În ciuda intimidării, Sudan Gurung adoptă un ton sfidător.

„Nu mi-e frică… uciderea mea nu va avea nici un efect”, a spus Gurung. „Trebuie să-mi salvez națiunea pentru că este acum sau niciodată.”

