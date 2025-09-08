Erin Patterson, „criminala cu ciuperci otrăvitoare”, CONDAMNATĂ la închisoare pe viață. Planul morții a început din bucătărie cu „buretele viperei”

Erin Patterson, o femeie de 50 de ani din Australia, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea a trei membri ai familiei soțului său, după ce i-a servit cu ciuperci otrăvitoare la o cină în iulie 2023. Sentința, pronunțată de Curtea Supremă din Victoria, a atras atenția presei internaționale, cazul fiind considerat unul dintre cele mai șocante din ultimii ani.

Curtea Supremă din statul Victoria a decis luni condamnarea la închisoare pe viață a lui Erin Patterson, cu posibilitatea eliberării condiționate după 33 de ani.

„Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor. Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime”, a declarat judecătorul Christopher Beale, potrivit BBC.

Faptele au avut loc pe 29 iulie 2023, când Patterson a invitat la masă patru rude apropiate, cărora le-a servit beef Wellington gătit cu Amanita phalloides, cunoscută și ca „buretele viperei”, una dintre cele mai toxice ciuperci din lume.

D. și G. Patterson, părinții soțului ei S., și mătușa H. W. au murit în decurs de o săptămână. Doar I. W., pastor baptist și unchiul lui S., a supraviețuit după o lungă spitalizare.

Cum și-a atras victimele în capcana morții

Procuratura a arătat că femeia și-a atras invitații pretinzând că suferă de cancer și cerându-le sfaturi despre cum să le spună copiilor. Anchetatorii au descoperit că diagnosticul era inventat. De asemenea, poliția a stabilit că Erin Patterson fusese suspectată de trei tentative anterioare de a-și otrăvi soțul, între 2021 și 2022, prin diverse mâncăruri: paste bolognese, pui korma și un wrap cu legume.

La proces, inculpata a susținut că nu a intenționat să omoare pe nimeni și că intoxicația a fost un accident. Totuși, instanța a considerat dovezile și circumstanțele ca fiind extrem de grave, iar verdictul a fost însoțit de o condamnare maximă.

Erin Patterson, descrisă de cunoscuți ca „mamă atentă” și implicată în comunitate, era totodată pasionată de cazuri criminale și membră a unui grup de Facebook dedicat crimelor celebre din Australia. Prietena ei, a declarat că femeia avea reputația de „detectiv de excepție”.

Acum, condamnata are la dispoziție 28 de zile pentru a depune apel.