Trump, primit cu o ceremonie grandioasă de Xi Jinping la Beijing: „Relația China-SUA va fi mai bună ca niciodată"

Mihai Tănase
Xi Jinping și Donald Trump - Foto: Profimedia images
Președintele Donald Trump a fost primit cu ceremonii impresionante la Beijing de liderul chinez Xi Jinping, în cadrul summitului SUA-China cu miză majoră pentru echilibrul global. Comerțul, Taiwanul și relațiile dintre marile puteri domină agenda discuțiilor.

Președintele chinez Xi Jinping l-a întâmpinat joi cu un ceremonial spectaculos pe președintele Donald Trump, la Beijing, în debutul summitului SUA-China care ar putea influența direcția marilor politici globale în următorii ani, scrie The Guardian.com.

Întâlnirea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de dispute comerciale, competiție strategică între Washington și Beijing, tensiuni legate de Taiwan și dosarul iranian.

Cei doi lideri și-au strâns mâna în fața impunătorului Palat al Poporului, unul dintre simbolurile puterii chineze, aflat în apropierea Pieței Tiananmen, decorată cu steagurile Statelor Unite și Chinei.

Îmbrăcați în costume închise la culoare, Xi Jinping și Donald Trump au ascultat imnurile naționale, au trecut în revistă garda militară în salve de tun și au pășit pe covorul roșu în aplauzele unei mulțimi de copii care fluturau steagurile celor două state și scandau mesaje de bun venit.

Trump, impresionat de ceremonia organizată de China

Liderul de la Casa Albă s-a declarat impresionat de primirea organizată la Beijing și a elogiat atât ceremonia, cât și pe omologul său chinez.

„Am fost deosebit de impresionat de acei copii. Erau fericiți, erau frumoși. Acei copii au fost extraordinari și reprezintă atât de multe”, a declarat Donald Trump, referindu-se la ceremonia grandioasă pregătită de autoritățile chineze.

Sursa video – X/@clashreport

Președintele american a avut și cuvinte de apreciere la adresa liderului chinez.

„Xi, ești un mare lider. Le spun tuturor că ești un mare lider. Uneori oamenilor nu le place că spun asta, dar o spun oricum pentru că este adevărat”, a afirmat Donald Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Liderul american a insistat asupra relației personale pe care o are cu Xi Jinping și asupra importanței cooperării dintre cele două mari puteri.

„Este o onoare să fiu cu tine. Este o onoare să fiu prietenul tău, iar relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată”, a adăugat Donald Trump.

Summit cu impact global

Vizita are o încărcătură diplomatică majoră și este atent urmărită de capitalele lumii și de piețele internaționale.

Pe agenda discuțiilor dintre SUA și China se află relațiile comerciale, competiția tehnologică, securitatea în Indo-Pacific, statutul Taiwanului și situația din Orientul Mijlociu.

Beijingul a încercat să transforme întâlnirea într-un simbol al stabilității și dialogului dintre cele două superputeri, oferindu-i liderului american una dintre cele mai fastuoase ceremonii organizate pentru un șef de stat străin în ultimii ani.

Pentru Donald Trump, vizita are și o puternică miză politică și strategică, în condițiile în care Washingtonul încearcă să redefinească relația cu China într-o perioadă de competiție globală intensă.

