Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing

Mihai Tănase
Delegația lui Trump la Beijing - Foto: Profimedia images
Președintele Donald Trump a ajuns în China însoțit de liderii celor mai influente companii americane, într-o vizită cu miză uriașă pentru comerț și tehnologie. Elon Musk, Jensen Huang și șefii Apple, Boeing sau Goldman Sachs participă la summitul SUA-China de la Beijing.

Președintele Donald Trump se află la Beijing alături de o delegație impresionantă formată din unii dintre cei mai influenți directori executivi ai Americii, într-o încercare de a relansa relațiile economice și tehnologice dintre SUA și China, scrie The Washingtonpost.

Donald Trump și Xi Jinping – Foto: Profimedia images

Vizita are loc într-un moment extrem de sensibil pentru cele două superputeri, după ani de război comercial, sancțiuni și confruntări privind tehnologia și inteligența artificială.

Trump afirmă că Casa Albă i-a invitat pe cei „30 de lideri de afaceri de top” din lume în această călătorie și că fiecare dintre ei a acceptat invitația.

„Nu am vrut pe cei de pe locul al doilea sau al treilea din companie. Am vrut doar pe cei de top, iar ei sunt aici astăzi pentru a vă prezenta omagiile lor și pentru a-și arăta respectul față de China”, i-a spus Trump lui Xi în timpul părții publice a întâlnirii lor. Ei așteaptă cu nerăbdare să facă comerț și afaceri, iar din partea noastră va fi o relație total reciprocă”, a spus Trump.

La bordul Air Force One s-au aflat nume grele din industria tehnologică, financiară și aerospațială americană, inclusiv Elon Musk, șeful Tesla, și Jensen Huang, directorul general al Nvidia, compania devenită lider mondial în domeniul inteligenței artificiale.

Sursa video – X/@muskonomy

Donald Trump a transmis înaintea întâlnirii cu Xi Jinping că va încerca să convingă Beijingul să ofere mai mult acces companiilor americane pe piața chineză.

„Îl voi ruga pe președintele Xi, un lider de o distincție extraordinară, să «deschidă» China, astfel încât acești oameni străluciți să-și poată face magia și să ajute la aducerea Republicii Populare la un nivel și mai înalt”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că aceasta va fi „prima sa cerere” adresată lui Xi Jinping în cadrul summitului.

Elon Musk și Nvidia, în centrul negocierilor privind tehnologia și AI

Una dintre cele mai importante prezențe din delegația americană este Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, compania care domină piața globală a cipurilor pentru inteligență artificială.

Nvidia încearcă să obțină acces mai larg pe piața chineză, într-un context în care restricțiile americane privind exporturile de tehnologie avansată către China au afectat relațiile comerciale dintre cele două state.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a confirmat că Jensen Huang participă la invitația președintelui Donald Trump „pentru a sprijini America și obiectivele administrației”.

Trump a ironizat anterior informațiile potrivit cărora șeful Nvidia nu ar participa la vizită.

„FAKE NEWS”, a scris Donald Trump, afirmând că Jensen Huang va călători alături de el la bordul Air Force One.

În delegație se află și Elon Musk, care are interese economice majore în China prin fabrica Tesla din Shanghai și prin piața auto chineză, esențială pentru compania sa.

Apple, Boeing și Wall Street încearcă să refacă relațiile cu Beijingul

Pe lista liderilor de afaceri care îl însoțesc pe Donald Trump se află și Tim Cook, directorul general al Apple, companie dependentă de producția și lanțurile de aprovizionare din China.

Delegația include și nume importante din Wall Street, precum Larry Fink de la BlackRock, Stephen Schwarzman de la Blackstone și David Solomon de la Goldman Sachs.

Industria aerospațială americană este reprezentată de CEO-ul Boeing, Kelly Ortberg, care încearcă să deblocheze contracte importante cu Beijingul.

La summit participă și șefi ai unor giganți precum Visa, Mastercard, Qualcomm, Micron Technology, GE Aerospace, Citigroup și Illumina.

Consultantul Cameron Johnson, specialist în lanțuri de aprovizionare și prezent la Beijing pentru summit, a declarat că prezența liderilor marilor corporații îi oferă lui Donald Trump „un alt instrument” de negociere în relația cu China.

„Faptul că sunt prezenți practic toți acești lideri ai companiilor din Fortune 500 arată un nivel adecvat de respect”, a afirmat Cameron Johnson.

Summit decisiv pentru economia globală

Discuțiile dintre Washington și Beijing sunt așteptate să se concentreze pe comerț, inteligență artificială, tehnologie și accesul companiilor americane pe piața chineză.

Vizita lui Donald Trump este prima deplasare în China din ultimul deceniu și vine într-un moment în care cele două economii încearcă să stabilizeze relațiile după perioada tensionată a războiului comercial.

Din delegația oficială americană fac parte și secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, reprezentantul comercial Jamieson Greer și mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației de la Washington.

