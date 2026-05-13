Secretarul general al NATO, reprezentanți ai SUA, statelor scandinave și statelor din flancul estic al NATO, precum și președintele Ucrainei s-au reunit astăzi la Palatul Cotroceni pentru Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki.

UPDATE. Ungaria s-a abținut de la semnarea declarației Summitului B9 de la București, care condamnă Rusia și susține Ucraina

Ungaria s-a abținut miercuri de la semnarea undei declarații comune a summitului B9 și al Aliaților Nordici de la București, la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Ungaria dorește să își exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”, se arată în punctul de vedere formulat de Budapesta, la finalul declarației.

UPDATE. Răspunsul lui Zelenski, întrebat când se va termina războiul

Întrebat de un jurnalist dacă războiul din Ucraina este aproape, liderul de la Kiev a spus: „Sper că da. În timpul întâlnirii noastre de acum, Rusia a atacat din nou o mare parte a Ucrainei, diferite regiuni, așa că trebuie să ne exprimăm împreună, încercăm să o facem pentru a apăra Ucraina”.

UPDATE. Mesajul lui Volodimir Zelenski în cadrul evenimentului

„Este important că astăzi avem acest format, aici, care aduce la un loc Europa de Nord şi Centrală şi de est, care se află sub ameninţarea rusă, din toate punctele de vedere. Acest lucru era clar, chiar şi înainte de invazia pe scară largă din Ucraina, când Rusia a început să ceară ca Ucraina să revină la frontierele sale vechi şi să renunţe la tot. A fost o cerinţă prostească şi complet neacceptabilă. Însă, dacă au şansa, vor să se revină la acest punct de vedere”, spus preşedintele Ucrainei.

El a precizat că şansa noastră este să ne asigurăm că niciodată conducerea Rusiei nu va mai putea să trimită astfel de ultimatumuri, nu va încerca să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie fără consecinţe.

„Acestea sunt elementele fundamentale ale securităţii noastre comune, să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război indiferent căruia dintre noi. Am făcut deja foarte multe lucruri pentru a opri şi a ne asigura că războiul nu le va mai aduce niciodată victoria şi nu le va mai aduce niciodată impunitate, în calitate de agresori. Vreau să mulţumesc tuturor, pentru sprijinul dvs, poporului dvs, ţărilor dvs, Statelor Unite, suntem foarte foarte recunoscători pentru sprijinirea Ucrainei în aceşti ani de război”, a mai afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că sprijinul şi modul în care lucrează, laolaltă, pentru apărare şi securitate, energie şi alte domenii economice şi politice, este vital şi trebuie să continue să apere Ucraina, pentru că acesta este cel mai important lucru care opreşte Rusia în momentul de faţă, apărarea noastră.

„În acest sens, contăm pe sprijin european, pe pachetul de 90 de miliarde de euro, pentru a putea să ne apucăm de lucru, nu mai târziu de luna iunie, cu o parte din finanţare mergând către producerea dronelor, necesare imperativ. Suntem pregătiţi şi acest pas politic ar trebui să transmită semnalul corect în privire la accentul pe care îl pun statele UE. Trebuie să ne amintim că nu este vorba de o risipă pentru economia europeană. Summitul NATO de la Ankara va discuta cu siguranţă dificultăţile economice, sunt lucruri care nu sunt neapărat simple între SUA şi Europa, însă sunteţi aliaţi puternici şi trebuie să facem tot ce se poate pentru a ne asigura că acest summit trimite semnale pozitive pentru toată comunitatea euroatlantică.

Trebuie dovenit că NATO este puternic şi nu se va dezmembra. Trebuie să nu ne temem să discutăm despre o Uniune Europeană care se poate baza pe forţele propria, pentru apărare”, a adăugat Zelenski.

El a mulțumit „pentru sprijinul considerabil”, „mulțumesc foarte mult poporului vostru, SUA, suntem foarte, foarte recunoscători”.

Zelenski a mai spus că summitul NATO de la Ankara va discuta dificultăți economice. Trebuie dovedit că NATO e puternic și nu se va dezmembra. De asemenea, să nu ne temem să discutăm despre o UE care se poate baza pe resursele proprii.

Înaintea intervenției liderului ucrainean, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că lupta eroică a poporului ucranian este extrem de importantă pentru securitatea noastră.

„Bun venit la Summitul B9. Faptul că eşti aici, ca oaspete special, este încă o confirmare că lupta eroică a poporului ucranian este extrem de importantă pentru securitatea noastră, securitatea Europei, pentru NATO”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul Summitului, după sosirea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

UPDATE. Zelenski a ajuns la Cotroceni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Zelenski va avea o intervenție în cadrul Summitului București 9 (B9), la care participă lideri regionali și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Știrea inițială:



Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au aterizat miercuri pe Aeroportul Otopeni. Președintele ucrainean va participa în a doua parte a summitului B9, în timp ce soția sa se va întâlni cu Mirabela Grădinaru, partenera de viața a președintelui Nicușor Dan.

„Am sosit în România împreună cu Prima Doamnă. Olena Zelenska. Astăzi are loc aici Summitul «București 9», la care participă țările din Europa de Nord. În marja summitului sunt programate întâlniri importante”, a anunțat Zelenski, într-un mesaj postat pe X, la sosirea în România.

„Toți avem nevoie de decizii comune și de colaborare pentru ca securitatea să fie mai mare pentru toată lumea. Vom consolida resurse suplimentare pentru apărarea noastră.

Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene.

Mulțumim tuturor celor care stau alături de Ucraina”, a adăugat liderul de la Kiev.

