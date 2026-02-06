Prima pagină » Știri externe » Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump

Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump

Mihai Tănase
06 feb. 2026, 10:25, Știri externe
Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump
Wlodzimierz Czarzasty și Donald Trump Foto: Profimedia images

Relațiile dintre Statele Unite și Polonia s-au tensionat brusc după ce ambasadorul american Tom Rose a anunțat că a „rupt legăturile” cu președintele parlamentului polonez, acuzând „insulte scandaloase” la adresa lui Donald Trump. Reacția premierului Donald Tusk a amplificat conflictul.

O dispută publică de proporții a izbucnit între Washington și Varșovia, după ce ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a anunțat că rupe orice formă de relație instituțională cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l de „insulte scandaloase și neprovocate” la adresa președintelui american Donald Trump, scrie Politico.com.

„Începând de acum, nu vom mai avea niciun fel de relații, contacte sau comunicări cu” Włodzimierz Czarzasty, ale cărui insulte scandaloase și neprovocate la adresa președintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relațiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk și guvernul său.

Nu vom permite nimănui să dăuneze relațiilor dintre SUA și Polonia și nici să-l disprețuiască pe, care a făcut atât de multe pentru Polonia și poporul polonez”a scris joi Tom Rose pe platforma X, după ce oficialul polonez a declarat că Trump „nu merită” Premiul Nobel pentru Pace.

Declarațiile lui Czarzasty au declanșat rapid o reacție politică la nivel înalt. Premierul Poloniei, Donald Tusk, cunoscut drept un susținător al relației strategice cu Statele Unite, a intervenit public în dispută.

„Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții unii altora. Cel puțin așa înțelegem noi, aici în Polonia, parteneriatul”, a scris Donald Tusk pe X.

De unde a pornit scandalul diplomatic între SUA și Polonia

Czarzasty a explicat că refuzul său de a susține nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace este legat de afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă în decembrie, când acesta a susținut că aliații NATO nu au sprijinit suficient războiul condus de SUA în Afganistan.

Oficialul polonez a afirmat că astfel de declarații „au jignit Polonia ca aliat” și a adăugat că Trump a „destabilizat” organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății.

Replica ambasadorului american a fost dură. Tom Rose, fost prezentator de dreapta și diplomat apropiat de Trump, a afirmat că afirmațiile lui Czarzasty transformă președintele Camerei într-un „obstacol serios” pentru relațiile „altfel excelente” dintre Statele Unite și guvernul lui Tusk.

„Nu vom permite nimănui să dăuneze relațiilor dintre SUA și Polonia și nici să-l disprețuiască pe Donald Trump, care a făcut atât de multe pentru Polonia și poporul polonez”, a transmis ambasadorul.

Rose a reacționat și la criticile premierului polonez, afirmând că mesajul ar fi trebuit adresat direct lui Czarzasty, membru al partidului Noua Stânga, parte a coaliției de guvernare.

El a condamnat „comentariile josnice, lipsite de respect și jignitoare ale președintelui Camerei cu privire la președintele Trump”, subliniind totodată că are „nimic altceva decât cel mai mare respect și admirație” pentru Donald Tusk, pe care l-a descris drept „un aliat model și un mare prieten al Statelor Unite”.

Tensiunea a crescut și mai mult după ce ambasadorul american a pus sub semnul întrebării, într-un mesaj ulterior, chiar cooperarea militară dintre cele două țări.

„Ar trebui să ne luăm toți soldații și echipamentul cu noi?”, a scris Rose, referindu-se la prezența militară americană în Polonia.

