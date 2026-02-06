Cum să pregătești cele mai delicioase degețele de pui. Rețetă simplă și gustoasă pentru adulți și copii

Te-ai gândit că ar fi momentul să prepari o nouă rețetă simplă și gustoasă pentru tine și cei dragi? De data aceasta, în centrul atenției se află o rețetă delicioasă de degețele de pui, cu textură crocantă pe exterior, dar fragedă la interior. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente simple. Vezi mai jos modul de preparare.

Pentru a pregăti degețele de pui vei avea nevoie de câteva ingrediente simple. Rețeta nu necesită prea mult ulei, iar preparatul poate fi consumat atât de adulți, cât și de copii. Pentru a obține această rețetă, vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

600 de grame de piept de pui (acesta trebuie să fie tăiat în fâșii de grosime medie);

O linguriță de sare;

O jumătate de linguriță de piper;

O linguriță de boia dulce;

O jumătate de linguriță de usturoi pudră;

150 de mililitri de lapte / iaurt simplu;

Două ouă;

120 de grame de făină albă;

150 de grame de pesmet

Opțional: 1 linguriță de parmezan ras / oregano uscat în pesmet.

Modul de preparare:

Carnea se adaugă într-un bol, apoi se condimentează.

Se adaugă peste carnea condimentată laptele sau iaurtul simplu și se lasă la marinat (+30 de minute).

Crusta: cele 2 ouă se bat cu un praf de sare, se folosesc făina și pesmetul în care se vor tăvăli bucățile de pui. Trecerea prin compoziție se va face în felul următor: mai întâi prin făină, apoi prin ou și apoi prin pesmet.

Fâșiile de carne se vor găti la cuptor sau în tigaie, după preferințe. Dacă se gătesc în cuptor, atunci tapetează tava cu hârtie de copt și stropește fâșiile de pui cu 2 linguri de ulei. Se lasă la cuptor timp de 20-25 de minute, la 200 de grade Celsius. Fâșiile se întorc la jumătatea timpului. Dacă se gătesc în tigaie, atunci încinge uleiul la foc mediu și prăjește-le 3-4 minute pe fiecare parte.

Dacă vrei ca fâșiile de pui să aibă textură fragedă, asigură-te că alegi corect carnea. Pieptul de pui trebuie să fie proaspăt, tăiat uniform, dar nu prea subțiri, căci altfel se vor usca în timpul gătirii. De altfel, nu trebuie să treci peste etapa de marinare a cărnii, precum nici peste cea de condimentare. Pentru o textură și mai crocantă, poți amesteca pesmetul cu făină de porumb / fulgi de porumb zdrobiți, notează BZI.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ