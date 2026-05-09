Ambasadorul Rusiei la București acuză România că falsifică istoria celui de-al Doilea Război Mondial

Ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a criticat țara noastră într-un interviu acordat pentru agenția TASS, publicat pe 9 mai, în care a susținut că lecțiile istoriei despre cel de-al Doilea Război Mondial sunt neînvățate. Lipaev a acuzat România de o atitudine ostilă, inclusiv de sprijinul acordat Ucrainei.

Potrivit declarațiilor lui Vladimir Lipaev, în România, istoria celui de-al Doilea Război Mondial este rescrisă, contribuția decisivă a URSS la Marea Victorie este mușamalizată, iar eliberarea țării noastre de către Armata Roșie este numită ocupație.

„Denaturarea istoriei secolului XX a devenit un trend obișnuit în Occident. Europenilor le este greu să accepte ideea că își datorează libertatea de sub jugul fascist anume ostașului sovietic. Astăzi, acolo s-au format generații care nu cunosc istoria reală, și-au pierdut capacitatea de a gândi critic și au devenit victime ale unor manipulări propagandistice monstruoase. România nu a rămas în afara acestui trend. De aceea, evaluarea evenimentelor celui de-al Doilea Război Mondial se caracterizează aici prin revizionism istoric, ceea ce este determinat inclusiv de colaborarea din trecut cu regimul hitlerist”, a spus Vladimir Lipaev în interviul pentru TASS.

Potrivit publicației TASS, distorsionarea istoriei secolului XX a devenit o tendință comună în Occident, iar europenilor le este greu acum să accepte ideea că Armata Roșie a fost cea care i-a eliberat „de sub jugul fascist”.

În articolul agenției ruse de știri, cu un caracter pronunțat de revizionism istoric, se pune accentul în special asupra României și a modului în care sunt prezentate faptele trecutului la noi în țară. Ambasadorul rus în România, prin răspunsurile pe care le dă în cadrul interviului TASS, amestecă adevăruri istorice documentate cu interpretări subiective pentru a construi o imagine de vinovăție colectivă a Europei și, în special, a României.

În ceea ce privește istoria celui de-al Doilea Război Mondial, Lipaev afirmă că adevărul istoric din Occident are lacune, iar oamenilor li s-a vândut un adevăr fals, în special cel legat de contribuția sovieticilor. Spre exemplu, prin evidențierea atrocităților comise de regimul din timpul lui Ion Antonescu, care sunt, într-adevăr, o pată neagră în istoria noastră, articolul încearcă să inducă faptul că România din ziua de astăzi este „moștenitoarea morală” a fascismului. Lipaev se pune în postura de victimă, dar ignoră total crimele de război sau masacrele comise de trupele sovietice pe teritoriul României.

În perioada comunistă, istoria a fost într-adevăr modificată pentru a glorifica „prietenia româno-sovietică”, dar astăzi, accesul la arhive ne permite o imagine de ansamblu. Articolul TASS etichetează această libertate de cercetare drept „falsificare”, deoarece ea nu mai corespunde cu mitul sovietic al eliberatorului imaculat.

Putem observa, în același timp, tehnica „omisiunii selective”, care este specifică narativului Rusiei. Articolul în sinea lui este o formă de soft-power și dezinformare și folosește episoade istorice din Istoria României pentru a valida o agendă politică actuală.

Spre finalul interviului acordat de ambasadorul rus, se încearcă un salt de la istoria celui de-al Doilea Război Mondial la contextul actual al războiului din Ucraina. Prin urmare, Lipaev sugerează că parteneriatele noastre actuale cu NATO și Uniunea Europeană sunt, în fapt, o continuare a greșelilor istorice de a fi împotriva Rusiei.

„Și astăzi România se află din nou de partea celor care se pregătesc deschis pentru un conflict armat cu țara noastră, visând la revanșă pentru înfrângerea din cel de-al Doilea Război Mondial. În Occident sunt chiar indicate date aproximative ale unui asemenea conflict, cerându-se Ucrainei „să reziste” până la începutul acestuia”, se arată în finalul articolului TASS.

Sub președinția lui Vladimir Putin, în special în perioada celui de-al patrulea mandat al acestuia, din 2018, s-a pus accent pe istorie ca „armă” politică și ca instrument de control intern. În această categorie intră, îndeosebi, perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Putin a înființat o comisie în acest sens, condusă de Vladimir Medinski, pentru a asigura o abordare agresivă în apărarea intereselor naționale cu ajutorul istoriei. În prezent, elevii de la școlile din Rusia învață de pe manuale care justifică invazia Ucrainei ca fiind o acțiune necesară și prezintă Occidentul ca un inamic care a încercat constant să distrugă Rusia.

