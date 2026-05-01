Gest incredibil în Bangladesh. Un tată a devenit scut uman pentru a-și proteja fiul care a căzut pe șinele de tren

Un incident terifiant s-a întâmplat într-o gară din Bangladesh, acolo unde o familie care se grăbea să coboare din tren pentru că ratase stația la care trebuia să ajungă, a scăpat copilul pe șina de tren.

Tatăl a sărit imediat pe șine și s-a întins peste fiul său pentru a-l proteja, asta în timp ce trenul aflat în mișcare trecea pe deasupra lor. Ambii au scăpat nevătămați după ce opt vagoane au trecut peste ei, a relatat presa locală.

